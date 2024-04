Belangrijke Ajax-speler blijkt ‘moeilijke jongen die soms alles denkt te weten’

Dick Advocaat heeft maandagavond bij Veronica Offside iets meer verteld over zijn moeizame relatie met Steven Berghuis. De coach werkte bij Feyenoord enkele jaren succesvol samen met de huidige Ajax-aanvaller, maar dat ging niet zonder slag of stoot. "Uiteindelijk ondermijnde hij wel mijn gezag", aldus Advocaat.

De naam Berghuis valt wanneer het gaat over de historische afstraffing die Ajax onderging bij Feyenorod (6-0). "Normaal gesproken heeft Ajax misschien wel de beste voorhoede van Nederland, maar Berghuis en Brobbey zijn er nu niet", aldus Advocaat. "Dat de vervangers niet goed zijn, daar kun je de technisch directeur (Sven Mislintat, red.) op aankijken."

Advocaat werkte vanaf 2019 twee seizoenen samen met Berghuis. "Een uitstekende speler", zegt Advocaat kortaf. Hugo Borst daagt Advocaat uit: "Je bent altijd zo lief voor die jongen." Advocaat: "Ja, omdat het een goede speler is."

De huidig bondscoach van Curaçao gaat er vervolgens toch iets dieper op in. "Moet je horen... Ik kende hem al van bij AZ. Toen was hij nog een stuk jonger en daar heeft hij het ook uitstekend gedaan. Daarna werkten we samen bij Feyenoord. Daar was hij ook uitstekend. Twee jaar achter elkaar maakte hij zestien goals, als buitenspeler. Maar het is niet de makkelijkste, laat ik het zo zeggen."

"Het is een moeilijke jongen, maar ook voor zichzelf", vindt Advocaat. "Op een gegeven moment gaat hij denken dat hij alles weet..."

Advocaat haalt als voorbeeld een wedstrijd uit 2021 bij sc Heerenveen (3-0 verlies) aan. "Toen ging hij verwijten maken naar medespelers, terwijl als hij gewoon met zijn man meeliep er niks aan de hand was."

Na afloop deed Berghuis in de media een uitspraak die de boel verder op scherp zette. "'We moeten terug naar de tekentafel.' Dat is Berghuis. Zo is die ook. Als hij ook maar een gevoel geeft, gooit hij het eruit."

Advocaat had het al met al moeilijk met zijn sterspeler. "Uiteindelijk ondermijnde hij daar wel mijn gezag mee, ja zeker. Maar hij heeft nooit gezegd dat ik weg moest, of wat dan ook."

