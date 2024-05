Bekersucces Manchester United heeft enorme gevolgen voor Chelsea én Newcastle

Manchester United wist zaterdag voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis de FA Cup te winnen. De 1-2 zege op stadsgenoot Manchester City in de eindstrijd had ook grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets voor komend seizoen.

Dankzij de winst van de FA Cup verzekerde Manchester United zich op de valreep alsnog van Europees voetbal. The Red Devils spelen komend seizoen in de Europa League.

Manchester United sloot het seizoen in competitieverband af op de achtste plaats. Dat is voor de club de slechtste eindklassering in zijn Premier League-historie. Door het bekersucces werd voorkomen dat de club voor het eerst in tien jaar Europees voetbal misliep.

Het resultaat van de FA Cup-finale was bepalend voor de verdeling van de Europese tickets voor komend seizoen. Zowel Newcastle United als Chelsea juichte voor Manchester City, want dan zouden er geen grote veranderingen plaatsvinden.

Door als zesde te eindigen in de Premier League was Chelsea al verzekerd van Europees voetbal, ongeacht de uitslag in de finale van de FA Cup. Door de winst van Manchester United kan Chelsea een ticket voor de groepsfase van de Europa League echter vergeten.

The Blues ‘degraderen’ naar de Conference League, terwijl Newcastle als nummer zeven volledig afhankelijk was van Manchester City. De bekerzege van the Mancunians betekent dat the Magpies komend seizoen helemaal geen Europees voetbal meer spelen.

Verdeling Europese tickets

(1e) Manchester City, (2e) Arsenal, (3e) Liverpool, (4e) Aston Villa(5e) Tottenham Hotspur, Manchester United (als FA Cup-winnaar)(6e) Chelsea

