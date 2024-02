Been krijgt lachers op zijn hand met woordgrap over ‘egoïstisch fenomeen’ Kaars

Hans Kraay junior is lyrisch over Martijn Kaars. De spits van Helmond Sport scoort dit seizoen aan de lopende band. In de ogen van Kraay jr. kan de smaakmaker uit de ploeg van trainer Bob Peeters komende zomer een fraaie stap omhoog maken.

“Martijn Kaars, het fenomeen uit Monnickendam, heeft vrijdagavond tegen De Graafschap zijn negentiende competitietreffer van het seizoen gemaakt voor Helmond Sport”, zegt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie.

“Dus hij is nog niet uitgedoofd?”, reageert Mario Been gevat, waarna presentatrice Fresia Cousiño Arias, Kraay jr. en de andere tafelgasten Bram van Polen en Hans Nijland hardop moeten lachen.

Kraay jr. vervolgt op serieuze toon: “Bij Helmond Sport komt hij niet altijd in de zestien van de tegenstander, maar dan maakt hij zijn doelpunten gewoon van buiten het zestienmetergebied.”

“Kaars heeft diepte, zijn eerste aanname is behoorlijk, hij heeft een goed schot en is heel egoïstisch, daar houd ik ook wel van.”

Van Polen, die vorig seizoen met PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie tegen Helmond Sport speelde, is ook lovend over Kaars. “Ik denk wel dat hij een stap omhoog kan maken. Met name met zijn loopacties in de diepte is hij levensgevaarlijk. Als je de timing van zijn loopacties ziet en zijn snelheid. Voor het doel is hij echt dodelijk.”

Het Bronzen Schild voor beste speler van de tweede periode ging in december naar Kaars. De 24-jarige aanvaller beleeft individueel dus een geweldig seizoen. Door zijn negentien treffers mag Helmond Sport, dat momenteel dertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie, ook nog altijd dromen van deelname aan de play-offs.

