Beelen maakt indruk op ploeggenoot: ‘Feyenoord maakt echt een monster van hem’

Thomas Beelen maakte in het thuisduel met AS Roma (1-1) een prima indruk in het shirt van Feyenoord. Dat is Bram van Polen, oud-ploeggenoot van Beelen bij PEC Zwolle, niet ontgaan. “Ik sprak Kostas Lamprou een tijdje terug en hij zei: ‘Ze zijn echt een monster van hem aan het maken bij Feyenoord’”, zo vertelt de aanvoerder van de Zwollenaren bij Goedemorgen Eredivisie.

“Ik was wel onder de indruk van hem”, begint Van Polen de lofzang over zijn voormalig teamgenoot. “Ik weet ook wel: die potentie heeft hij enorm. Hij is sterk, achterlijk snel op de eerste meters en lange afstand. Ik vind hoe die dat heeft gedaan - en die samenwerking met Dávid Hancko - echt indrukwekkend.”

Beelen, die voorheen middenvelder was en pas anderhalf jaar geleden werd omgeturnd tot verdediger, legde tegen AS Roma een uitstekende pot op de mat. Na dertien minuten liep hij al tegen een gele kaart aan, maar in het restant van de wedstrijd weerde hij zich kranig tegen onder meer Romelu Lukaku en Paolo Dybala.

“Hij is ook comfortabel aan de bal. Ik sprak Kostas Lamprou een tijdje terug en die zei: ‘Ze zijn echt een monster van hem aan het maken bij Feyenoord.' En hij heeft die voorwaarden ook, hij schijnt ook echt al groter te zijn geworden.”

“Dan ga je verdedigend alleen maar sterker van worden. En ik denk dat hij bij Feyenoord met Hancko en Gernot Trauner ideale leermeesters heeft.”

Beelen verruilde in de zomer PEC Zwolle voor Feyenoord voor een bedrag van 2,7 miljoen euro. Samen met Thomas van den Belt verkasten zij van Overijssel naar Zuid-Holland. Waar Beelen steeds nadrukkelijker op de deur klopt bij Arne Slot, geldt dat voor Van den Belt nog niet.

De nieuwe Wieffer

Hans Kraay junior beleeft een soort déjà vu-moment en trekt direct de vergelijking tussen Beelen en Mats Wieffer. “Dit is de nieuwe Wieffer, vanuit de Keuken Kampioen Divisie”, stelt hij. “Ik denk dat hij echt nog wel stappen gaat zetten”, antwoordt Van Polen instemmend.