Thom Haye heeft zich zaterdagavond niet geliefd gemaakt bij de supporters van sc Heerenveen. De middenvelder van Almere City stond in de basis tijdens het gewonnen duel met zijn oude ploeg en maakte een gebaar naar de meegereisde fans van Heerenveen op het moment dat hij gewisseld werd. Alireza Jahanbakhsh wees zijn ex-ploeggenoot zowel tijdens als na de wedstrijd op zijn gedrag.

Haye werd in de 62ste minuut uitgefloten door de fans van Heerenveen en maakte vervolgens met zijn hand het gebaar dat de Friese supporters geen praatjes moesten hebben.



Jahanbakhsh zag de van het veld vertrekkende Haye dit gebaar maken en liet direct zijn ongenoegen blijken. De Heerenveen-speler trok aan het shirtje van Haye en vroeg zich af waar de 29-jarige middenvelder mee bezig was.



Reactie na afloop

De Iraans international stond na afloop van het duel Omrop Fryslân te woord, waarna hij het interview plots onderbrak om Haye andermaal te wijzen op zijn gedrag tijdens de wedstrijd. De twee zijn ex-ploeggenoten van elkaar. Ze speelden eerder samen bij AZ.

“Thommie, dat was te veel hè, dat zou je niet moeten doen”, zegt hij tegen Haye, die op enkele meters afstand langsloopt, over het gemaakte handgebaar richting de supporters van Heerenveen.

“Je weet zelf ook dat dat niet netjes was. Bro, dit was gewoon onnodig man”, besluit Jahanbakhsh geïrriteerd, waarna hij zich excuseert richting de verslaggever van Omrop Fryslân.



Haye zelf sprak na de overwinning van Almere voor de camera van ESPN zijn onvrede uit over de supporters van Heerenveen. ''Ik snap niet waarom ik werd uitgefloten'', verzuchtte hij. ''Ik heb bij Heerenveen tweeënhalf jaar lang alles gespeeld, en het ook echt naar mijn zin gehad. En een halfjaar voordat mijn contract afliep kon ik een mooie stap maken. Toen ben ik gebleven en uiteindelijk vol doorgegaan. Dus dan vind ik het een beetje flauw. Mischien komt het door mijn rotkop'', aldus de Almere-middenvelder met een kwinkslag.

Haye, die het Almere-publiek bedankte met applaus, speelde tussen 2022 en medio 2024 in het shirt van Heerenveen. De Friese club wilde graag verlengen, maar de geboren Amsterdammer zag daar geen heil in. Haye vertrok met de intentie om een buitenlands avontuur aan te gaan. Dat avontuur over de grens kwam echter niet van de grond, waarna Haye een contract tekende bij Almere City.