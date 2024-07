BBC gaat de mist in met tonen van blote billen Oranje-international op tv

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een blunder van de BBC.

De Engelse televisiezender ging dinsdagavond de mist in voorafgaand aan de EK-wedstrijd tussen Roemenië en Nederland (0-3). De BBC zond beelden vanuit de kleedkamer uit en plots waren er per ongeluk blote billen van een Oranje-international te zien.

Op het moment dat presentator Gary Lineker bezig was met het voorbeschouwen op de achtste finale van Oranje kwam de kleedkamer van het Nederlands elftal in beeld. Technisch directeur Nigel de Jong loopt door de kleedkamer. Wie goed oplet, ziet dat achter hem een speler van het Nederlands elftal net zijn onderbroek uittrekt.

Om welke Oranje-international het gaat, is niet helemaal duidelijk te zien. De Engelse komiek David Baddiel toonde zich alert en deelde het fragment op X.

"Ik denk niet dat ze in de kleedkamer van Nederland moeten filmen, tenzij ze in de achtergrond Nederlandse billen willen?", schrijft hij met een knipoog bij de video.

Not sure the BBC should be filming in the Holland changing area - unless they specifically want background Dutch buttocks? pic.twitter.com/1FfB1Ke7Oc