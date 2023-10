‘Bayern wil weer bij concurrent shoppen; Dortmund verlangt liefst 70 miljoen'

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 10:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:29

Gregor Kobel staat op de radar van Bayern München, zo meldt Foot Mercato. Der Rekordmeister ziet in de 25-jarige sluitpost van Borussia Dortmund naar verluidt de definitieve opvolger van Manuel Neuer.

Neuer is nog altijd herstellende van een ski-ongeluk. Sinds december vorig jaar kwam hij niet meer in actie voor Bayern. De 117-voudig international van Duitsland is sinds augustus weer in training, waaruit kan worden opgemaakt dat zijn revalidatie in de laatste fase is beland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Neuer is echter inmiddels al 38 jaar, terwijl stand-in Sven Ulreich slechts drie jaar jonger is. Bayern was afgelopen zomer al tevergeefs op zoek naar een nieuwe eerste doelman en volgens de laatste geruchten heeft Bayern nu zijn zinnen gezet op de komst van Kobel, die bij Dortmund het volste vertrouwen geniet van trainer Edin Terzic.

Kobel verlengde onlangs zijn contract bij die Borussen tot medio 2028 en kon daardoor ook een salarisverhoging tegemoetzien. In zijn nieuwe verbintenis is geen ontsnappingsclausule opgenomen, waardoor Dortmund hoog in de boom kan zitten.

Foot Mercato schrijft dat BVB maar liefst zeventig miljoen euro van Bayern voor de doelman verlangt. Het management van Kobel zou al veelvuldig contact hebben gehad met de regerend kampioen van Duitsland.

In de persoon van Daniel Peretz vond Bayern afgelopen zomer een jonge doelman die als tweede keeper achter Ulreich kon fungeren. Door de komst van Yassine Bounou, Géronimo Rulli en Kepa Arrizabalaga ging destijds om uiteenlopende redenen een streep.

Mocht Kobel daadwerkelijk de overstap naar Bayern maken dan is hij zeker niet de eerste. De Portugees Raphaël Guerreiro vertrok afgelopen zomer transfervrij naar München, terwijl onder meer Mario Götze, Robert Lewandowski en Mats Hummels hem in het verleden voorgingen.