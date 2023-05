Bayern ontslaat vlak na titelwinst algemeen directeur én technisch directeur

Zaterdag, 27 mei 2023 om 18:11 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:35

Bayern München heeft algemeen directeur Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidžic ontslagen. Dat bevestigt de club zaterdagavond. Het nieuws volgt vlak nadat Bayern zich juist verzekerd heeft van de Duitse landstitel. Dat deed der Rekordmeister doordat het zelf met 1-2 won bij 1. FC Köln en concurrent Borussia Dortmund thuis niet verder kwam dan 2-2 tegen FSV Mainz 05.

“Oliver Kahn is ontslagen als algemeen directeur van Bayern München, vlak nadat de titel werd veroverd”, tweette Fabrizio Romano vlak na het behaalde kampioenschap al. “Kahn was al niet meer aanwezig tijdens de uiteindelijke kampioenswedstrijd van Bayern tegen FC Köln.” Romano meldt, net als andere media, dat Jan-Christian Dreesen de opvolger van de voormalig doelman wordt. Dreesen was tot op dit moment financieel directeur van Bayern.

Oliver Kahn has been dismissed as FC Bayern CEO right after winning the title. Dreesen will be the new club’s CEO. ???? #FCBayern Kahn was not in attendance today for Köln-Bayern final, title game. pic.twitter.com/FrnYvGRfZ2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2023

Ook Salihamidžic vertrekt bij de club uit Zuid-Duitsland. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. Het ontslag van beide directieleden kan niet los worden gezien van het feit dat Bayern bijna naast de landstitel greep. Het feit dat de titel uiteindelijk toch nog werd gepakt, doet er dus niet meer toe voor Kahn en Salihamidžic.

Kahn was sinds medio 2021 algemeen directeur van Bayern, terwijl Salihamidžic de functie van technisch directeur sinds medio 2020 vervulde. Het was een uiterst onrustig seizoen bij de club, daar in maart trainer Julian Nagelsmann vrij plotseling werd ontslagen. Onder zijn opvolger Thomas Tuchel werd Bayern uitgeschakeld in de Champions League en DFB-Pokal, maar de Bundesliga werd uiteindelijk dus wel gewonnen.