‘Bayern München start gesprekken met zaakwaarnemers Gerónimo Rulli’

Woensdag, 9 augustus 2023 om 14:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:11

Bayern München is de gesprekken gestart met de entourage van Gerónimo Rulli, zo bevestigt Florian Plettenberg namens Sky Sport. De doelman van Ajax wordt gezien als opvolger van de naar Internazionale vertrokken Yann Sommer. Iemand anders die hoog op het wensenlijstje staat van der Rekordmeister is Kepa Arrizabalaga. Ook met de zaakwaarnemers van de Spanjaard wordt gesproken.

Hoewel Ajax reeds op de hoogte is van de belangstelling van Bayern, is er van een akkoord tussen betrokken partijen nog lang geen sprake. Bayern heeft zelf namelijk nog geen definitief besluit genomen over de opvolger van Sommer. Wel heeft de Duitse recordkampioen Rulli en Kepa als belangrijkste targets bestempeld. "Intern staat Rulli er heel goed op bij Bayern, vooral door zijn prestaties bij Villarreal", weet Plettenberg.

