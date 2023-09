Bayern München komt in minuut 87 met de schrik vrij; De Ligt wéér op de bank

Zaterdag, 2 september 2023 om 20:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:53

Bayern München heeft zaterdagavond een late overwinning geboekt in de Bundesliga. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach keek der Rekordmeister halverwege nog tegen een 1-0 achterstand aan, die dankzij treffers van Leroy Sané (58ste minuut) en Mathys Tel (87ste minuut) omgezet werd in een overwinning. Dankzij de driepunter komt Bayern weer in punten (negen) gelijk met koploper Bayer Leverkusen, dat een beter doelsaldo heeft.

Trainer Thomas Tuchel had een basisplek ingeruimd voor Noussair Mazraoui, terwijl Matthijs de Ligt wederom genoegen moest nemen met een reserverol. Zomerse topaanwinst Harry Kane stond ook vanaf het eerste fluitsignaal op het veld. Aan de overzijde mochten ex-Ajacied Maximilian Wöber en voormalig FC Groningen-speler Ko Itakura hun opwachting in de basiself maken.

De eerste grote kans van de wedstrijd werd genoteerd door Marvin Friedrich, die uit een voorzet op de bovenkant van de lat kopte. Vier minuten na het waarschuwingsschot sloeg Borussia Mönchengladbach wél toe. Wöber had een uitstekende corner in huis op Itakura, die boven de vijandige defensie uittorende en overtuigend binnenknikte: 1-0. Bayern München stelde in de tweede helft pas orde zaken.

Na een klein uur spelen kwamen de bezoekers op gelijke hoogte dankzij Sané, die in de eerste helft nog een poging uiteen zag spatten op de lat. Joshua Kimmich had een fenomenale, hoge steekpass in huis op de nummer 10, die de bal met zijn borst controleerde en vervolgens van dichtbij binnenschoot: 1-1. Lang zag het ernaar uit dat het duel in een gelijkspel zou eindigen, maar niets bleek minder waar. In de 87ste speelminuut zorgde invaller Tel op aangeven van Kimmich met een rake kopbal voor de winnende treffer: 1-2. Uiteindelijk kwam De Ligt enkele minuten voor het eindsignaal binnen de ploeg voor Kane om de voorsprong te verdedigen.