Bayern München haalt met voormalig Ajax-target Hiroki Ito concurrent voor Matthijs de Ligt binnen

Bayern München heeft zich versterkt met Hiroki Ito, zo maakt de Duitse recordkampioen bekend via de officiële kanalen. De centrumverdediger maakt de overstap van VfB Stuttgart en levert die club dertig miljoen euro op. De ploeg van trainer Vincent Kompany troeft daarmee onder meer Tottenham Hotspur af.

Florian Plettenberg van Sky Sport verzekerde eerder al dat der Rekordmeister heeft voldaan aan de afkoopclausule die Ito in zijn contract had staan. Ito moest zelf ook nog akkoord gaan met een overstap, maar de Japanner wil graag spelen voor Bayern München. De 25-jarige Japanner heeft inmiddels een vierjarig contract ondertekend.

“Het is een grote eer voor mij om voor één van de grootste clubs ter wereld te mogen spelen", wordt Ito geciteerd op de clubwebsite van de Duitse grootmacht. "Bayern is ook een grote naam in Japan. Ik heb altijd alles gegeven voor VfB Stuttgart en ben de club dankbaar."

"Nu kijk ik uit naar de uitdaging in München en wil ik mijn steentje bijdragen aan het winnen van veel trofeeën voor Bayern. Het was tijd om een nieuwe stap te zetten, en voor mij is Bayern de perfecte club om dat te doen.”

Ito werd in 2022 door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat van Júbilo Iwata naar Stuttgart gehaald. De club tikte toen ongeveer vier ton af om de Japanner los te weken en verdient nu een veelvoud aan de negentienvoudig international.

Mislintat wilde Ito afgelopen zomer naar Ajax halen, maar de linksbenige centrumverdediger bleek onhaalbaar. Bij Bayern gaat Ito, die op beide posities in het centrum en als linksback uit de voeten kan, mogelijk concurreren met De Ligt.

Het is namelijk de vraag of De Ligt komend seizoen in de Allianz Arena actief is. Plettenberg meldde onlangs dat de Oranje-international bij een goed bod zou mogen vertrekken. Als ook Tah gecontracteerd wordt, lijkt een vertrek bij Bayern dichterbij dan ooit voor De Ligt.

