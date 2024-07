Bayern München is bereid om De Ligt, Mazraoui en nog vier spelers te laten vertrekken

Bayern München heeft onder meer Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui op de transferlijst geplaast. Dit onthult Florian Plettenberg van Sky Sport vrijdag. Naast de voormalig Ajacieden mogen nog eens vier spelers deze zomer uitkijken naar een andere werkgever.

De nieuwe trainer Vincent Kompany wil zijn selectie flink versterken voor komend seizoen. De leiding van Bayern heeft waardering voor die ambities, maar plaatst direct een kanttekening. Er moeten eerst spelers worden verkocht, voordat er miljoenen kunnen worden uitgegeven aan aankopen.

Plettenberg heeft op X een lijstje opgesteld met spelers die Bayern bij een aantrekkelijk bod mogen verlaten. Naast De Ligt en Mazraoui zijn dat Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman en Serge Gnabry.

Bayern heeft voorlopig nog geen concrete aanbiedingen ontvangen op het zestal, zo benadrukt de Duitse journalist. Kompany zou intern hebben aangedrongen op het opstellen van een lijst met spelers die mogen vertrekken.

Wel kwam vorige week via L’Équipe naar buiten dat Kompany niet bijzonder gecharmeerd is van De Ligt. De Belgische coach heeft naar verluidt meer op met Dayot Upamecano, die al is genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester United.

De Ligt kwam afgelopen seizoen onder de vertrokken Thomas Tuchel tot 22 duels in de Bundesliga. Mazraoui kwam negentien keer in actie in competitieverband. De Ligt ligt bij Bayern vast tot medio 2027. Mazraoui beschikt in Zuid-Duitsland over een verbintenis tot de zomer van 2026.

Aanwinsten

Volgensis João Palhinha de topkandidaat voor de rol van controleur op het middenveld. Bayern praat met Fulham over een transfer van de Portugese middenvelder, die maximaal 45 miljoen euro moet kosten.

