‘Bayern München begrijpt het niet als een Afrikaan meer verdient dan de rest’

Zondag, 6 augustus 2023 om 14:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:53

Bacary Cissé, de PR-manager van Sadio Mané, heeft het op Franse televisie opgenomen voor zijn cliënt. Volgens Cissé werd de aanvaller weggepest bij Bayern München 'omdat een Afrikaan geen grootverdiener mocht zijn'. Daarbij blijft het niet met Cissé's beschuldigingen. Leroy Sané wordt namelijk uitgemaakt voor 'verwaand'.

Mané werd dinsdag gepresenteerd door Al-Nassr. De Saudi's namen hem na slechts een jaar over van Bayern, dat in de zomer van 2022 nog 32 miljoen euro aan Liverpool betaalde. Mané wilde liever niet weg, maar de Duitse clubleiding besliste anders. Volgens Cissé stoelde die beslissing op racisme.

"Het was geen voetbalbeslissing", zo beweert Cissé in het programma AfterFoot van RMC Sport. "Sadio's salaris frustreerde de Duitsers. Ze begrepen niet hoe een Afrikaan meer ging verdienen dan de rest, dus wilden ze van hem af. Ze hebben zijn zaakwaarnemers nooit gebeld. Ze hebben Sadio nooit in zijn gezicht gezegd dat hij weg moest. Ze stuurden gewoon Thomas Tuchel om hem te vertellen dat hij derde keus werd op links."

'Leroy Sané is verwaand, dat weet iedereen met verstand van voetbal'

Ook de ruzie tussen Mané en Sané komt aan bod in het interview. Eerstgenoemde zou na de uitschakeling in de Champions League in april een klap hebben uitgedeeld aan Sáne. Mané werd daardoor geschorst en kreeg een boete. Toen lijkt het huwelijk met Bayern te zijn gestrand.

Cissé legt de schuld van de ruzie bij Sané. "Iedereen die verstand heeft van Europees voetbal weet dat hij een verwaand jongetje is. Mané is heel kalm en heeft dat overal waar hij heeft gespeeld laten zien. Sané is over zijn grenzen heen gegaan. Hij heeft zijn excuses aangeboden, omdat hij weet dat hij het verpest heeft en niet Mané."