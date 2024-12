Bayern München zet uitblinker EK op prioriteitenlijstje en wil toptransfer forceren

Bayern München is geïnteresseerd in de diensten van Nico Williams, zo meldt Florian Plettenberg maandagavond. De journalist van de Duitse tak van Sky Sport weet dat der Rekordmeister zijn selectie met name op de vleugel wil versterken.

Volgens de berichtgeving houdt Bayern München de ontwikkelingen rond Williams nauw in de gaten. Afhankelijk van de toekomst van Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman en Bryan Zaragoza wil de club zich graag versterken op de flanken.

Technisch directeur Max Eberl en sportief directeur Christoph Freund willen mogelijk zelfs twee vleugelspelers halen, en Williams wordt gezien als serieuze optie. De 22-jarige Spanjaard kan naar verwachting voor vijftig tot zestig miljoen euro vertrekken bij Athletic Club.

Verder hoopt de club uit Beieren het contract van Jamal Musiala open te breken en te verlengen. Momenteel beschikt de topspeler nog over een contract tot medio 2026 en Bayern wil graag veel langer met hem door.

De partijen zijn al langere tijd aan het onderhandelen over een nieuwe verbintenis voor een van de uitblinkers van het EK 2024, maar vooralsnog blijven de gesprekken hangen.

Op dit moment is er nog geen akkoord over het salaris van Musiala, terwijl de partijen het evenmin eens worden over de duur van het nieuwe contract. Daarnaast willen de vertegenwoordigers van Musiala graag een ontsnappingsclausule opnemen in de nieuwe verbintenis, terwijl Bayern dat niet per se ziet zitten.

Plettenberg weet dat Bayern erop wacht dat Musiala concessies gaat doen, omdat hij te veeleisend zou zijn. De 38-voudig Duits international wil zelf overigens dolgraag blijven. De partijen hopen in januari een definitief akkoord te bereiken.