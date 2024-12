Bayern München lijdt eerste nederlaag door Lee; Bayer Leverkusen profiteert optimaal

Bayern München heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in de Bundesliga. Op bezoek bij FSV Mainz ging het door twee treffers van Lee Jae-sung helemaal mis voor der Rekordmeister: 2-1. Bayern ziet Bayern Leverkusen, dat zelf dankzij Martin Terrier en Florian Wirtz met 2-0 won van FC Augsburg, tot op vier punten naderen.

FSV Mainz - Bayern München 2-1

Bayern begon nog aardig in Mainz, waar Michael Olise de pech had dat hij na een fraaie dribbel de buitenkant van de paal trof. Toch zou Mainz de beste kansen in de eerste helft creëren. Jonathan Burkardt vertrok en schoot na een indrukwekkende sprint naast. De spits liep bij zijn actie een blessure op en moest direct gewisseld worden.

Anthony Caci kreeg de bal niet veel later precies goed voor zijn voeten uit een afgeslagen hoekschop. Omdat hij niet meer dan een slap rollertje produceerde, wist Dan Peretz, de vervanger van Manuel Neuer, redding te brengen. Vijf minuten voor rust was het alsnog raak voor Mainz. Na dramatisch uitverdedigen van Kim Jae-min kwam de bal terecht bij Armindo Sieb, de vervanger van Burkardt. De invaller zette scherp voor en kreeg een assist achter zijn naam na afwerken van Lee: 1-0.

Sieb liet zich ook na een uur gelden. Ditmaal gaf hij scherp voor vanaf rechts en bereikte hij Lee. De Zuid-Koreaan draaide zeer behendig weg bij Joshua Kimmich, die niet kon voorkomen dat de spits draaide en afrondde in de verre hoek: 2-0.

Bayern zette aan en maakte via een verzilverde rebound van Leroy Sané nog wel de 2-1, maar verder kwam het niet. Zodoende lijdt de ploeg van trainer Vincent Kompany zijn eerste competitienederlaag van het seizoen. Het Mainz van succestrainer Bo Henriksen stijgt naar een knappe zesde plaats, op slechts twee punten van nummer vier RB Leipzig.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 0-2

Jeremie Frimpong had slechts een kwartier nodig om zijn stempel te drukken bij Leverkusen. De Oranje-international dook het gat in aan de rechterkant en trok slim terug richting de zestien, waar Terrier opdook en ondanks de aanwezigheid van een directe tegenstander knap afwerkte in de verre hoek: 0-1.

Mainz, met Jeffrey Gouweleeuw zoals gewoonlijk in de basis, had de pech dat een treffer van Keven Schlotterbeck even later werd afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg een mokerslag te verwerken. Een strakke pass vanuit het middenveld kwam terecht bij Nathan Tella, die opendraaide en Wirtz bediende. De sterspeler van die Werkself hield even in en vond de verre hoek met een geplaatste schuiver: 0-2.

De grootste kans na rust voor Leverkusen was voor Wirtz, die ruimte had en voor zijn tweede treffer van de middag ging. Ditmaal moest hij echter wel zijn meerdere erkennen in doelman Nediljko Labrovic. Gek veel maakte die gemiste kans niet uit, want Augsburg bleek niet in staat om de spanning terug te laten keren. Zodoende doet Leverkusen weer helemaal mee in de titelstrijd; Augsburg blijft steken op plek dertien.