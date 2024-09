Bayern München maakt zaterdag in de Bundesliga compleet gehakt van Holstein Kiel. De recordkampioen van Duitsland stond tegen de promovendus na dertien minuten al met 0-3 voor. Het werd uiteindelijk 1-6 voor Bayern, dat de koppositie in de competitie na drie speelronden in handen heeft.

Al na tien seconden lag de bal in het doel van Holstein Kiel. Na een doorkopbal van Harry Kane kon Jamal Musiala het oog in oog met doelman Timon Weiner eenvoudig afmaken: 0-1.

In de zevende minuut ging het helemaal mis in de opbouw bij de thuisploeg. Serge Gnabry zat er met een sliding in het strafschopgebied tussen, waarna Kane afdrukte: 0-2.

Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg maakte Holstein in de dertiende minuut een eigen doelpunt. Musiala dribbelde op de achterlijn twee spelers voorbij en verstuurde een harde voorzet, die door Nicolai Remberg ongelukkig in eigen doel werd gelopen.

Bayern produceerde twee minuten voor rust zijn vierde doelpunt. Kane liet zich iets uitzakken uit de spits en werd op zeventien meter van het doel aangespeeld door Kingsley Coman. Kane schoot onberispelijk binnen: 0-4.

In de rust besloot trainer Vincent Kompany om Musiala en Gnabry te wisselen, waarschijnlijk ook met het hoog op de Champions League-openingswedstrijd woensdag tegen Dinamo Zagreb.

Michael Olise, een van de invallers in de rust, maakte in de 65ste minuut de 0-5 voor Bayern. De aanvallende middenvelder volleyde uit een rebound binnen, nadat een schot van Alphonso Davies was gekeerd door keeper Weiner.

Bayern incasseerde in de slotfase een tegendoelpunt. Armin Gigovic kopte binnen uit een voorzet van Tymoteusz Puchacz: 1-5.

Kane bleef de hele wedstrijd staan en voltooide in blessuretijd zijn hattrick. De spits werd aangetikt toen hij op Weiner afstormde en kreeg een penalty, die hij zelf benutte: 1-6.