Bayern München gaat contract Jamal Musiala verlengen en neemt torenhoge afkoopclausule op

Bayern München staat op het punt om opnieuw een grote slag te slaan. Nadat de club er recent al in slaagde de verbintenissen van Alphonso Davies en Manuel Neuer te verlengen, lijkt het ook niet meer lang te duren voor Jamal Musiala zijn handtekening onder een nieuw contract zet.

Zowel Neuer als Davies had een aflopend contract in de Allianz Arena, maar Bayern heeft een transfervrij vertrek van beide spelers kunnen voorkomen. Neuer ligt nu tot medio 2026 vast in München, terwijl de door Real Madrid begeerde Davies er vijf jaar aan vastplakte en nu tot medio 2030 aan de club verbonden is.

BILD meldt dat ook Musiala hoogstwaarschijnlijk een krabbel zal zetten die hem tot medio 2030 bij der Rekordmeister houdt. De 21-jarige aanvallende middenvelder heeft nu nog een contract tot medio 2026.

BILD sprak met Bayerns technisch directeur Max Eberl, die niet verwacht dat de contractverlenging binnen een week al officieel zal worden gemaakt. “Dat denk ik niet, want anders wordt de vraag niet meer gesteld. Dat zou saai zijn", lacht de bestuurder.

"Ik ben er zo aan gewend geraakt dat deze vraag steeds terugkomt... Maar misschien is er in een week niet genoeg tijd voor." Dat heeft vermoedelijk alles te maken met het drukke schema waar Bayern zich in bevindt.

De ploeg van trainer Vincent Kompany speelt woensdagavond in Glasgow tegen Celtic voor de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League. Zaterdag wacht de mogelijk allesbepalende Bundesliga-kraker tegen titelconcurrent Bayer Leverkusen, voor Bayern het dinsdag thuis opneemt tegen Celtic.

BILD weet dat er in het aanstaande nieuwe contract van Musiala een ontsnappingsclausule zal worden opgenomen van 175 miljoen euro. Musiala geldt als één van de absolute sterren van Bayern en kwam tot op heden tot 192 wedstrijden, waarin hij 58 goals en 38 assists liet noteren.