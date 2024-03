Bayern heeft topkandidaat op het oog indien Xabi Alonso niet haalbaar blijkt

Thomas Tuchel vertrekt komende zomer bij Bayern München en dus moet de Duitse topclub in de komende maanden op zoek naar een opvolger. Xabi Alonso kan door zijn successen met Bayer Leverkusen rekenen op concrete belangstelling.

Volgens Sky Sport-journalist Florian Plettenberg is de 42-jarige oefenmeester de belangrijkste gegadigde om komend seizoen hoofdtrainer van Bayern te worden.

Het valt echter niet helemaal uit te sluiten dat Alonso voor een langer dienstverband bij Leverkusen kiest. Hij ligt op titelkoers en kan komend seizoen met zijn succesformatie de Champions League in.

Mocht de komst van Alonso uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn, dan schakelt Bayern door. Brighton-manager Roberto De Zerbi is dan topkandidaat om vanaf komende zomer aan de slag te gaan in de Allianz Arena.

De Italiaan maakt al tijden indruk aan de zuidkust van Engeland. De Zerbi volgde in september 2022 Graham Potter op bij Brighton en pakte in zijn eerste seizoen in de Premier League direct de zesde plaats, wat goed is voor Europa League-voetbal. BILD meldde maandag dat de Italiaanse manager zelfs al gesprekken heeft gevoerd met Bayern, maar dit wordt door Sky Sport Deutschland ontkend.

Brighton, dat Ajax in de groepsfase twee keer versloeg (2-0 en 0-2), werd in de achtste finale uitgeschakeld door AS Roma (4-1 over twee wedstrijden). In de competitie bezet de ploeg van De Zerbi momenteel de achtste plaats, op vijf punten achterstand van nummer zes Manchester United.

Volgens de laatste berichtgeving uit Duitsland is De Zerbi op de hoogte van de interesse van Bayern. De manager staat eveneens in de belangstelling van FC Barcelona, maar voorlopig gaat hij niet met geïnteresseerde clubs om de tafel. Hij zou zich eerst willen focussen op het seizoensslot met Brighton.

