Bayern-bestuurder voedt geruchten: ‘Of we Zirkzee halen hangt daar vanaf’

Joshua Zirkzee mag dan wel onder contract staan bij Bologna, de Italiaanse stuntclub heeft allesbehalve zekerheid over of de 22-jarige spits volgend jaar nog in Italië speelt. Bayern München heeft bij de verkoop van Zirkzee aan Bologna een terugkoopclausule bedongen en Karl-Heinz Rummenigge, rvc-lid bij Bayern, is lyrisch over de talentvolle aanvaller.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport gaat de voetbalbestuurder in op de situatie van Zirkzee en waarom Bayern besloot hem van de hand te doen. Rummenigge spreekt lovend over de Nederlander.

"Ik herinner me mijn laatste jaar als voorzitter", zegt Rummenigge tegenover de roze krant. "Zirkzee speelde goed en maakte bepalende doelpunten elke keer als de trainer hem op het veld zette."

"Hij maakte niet alleen de vierde of de vijfde goal. Hij heeft echt wedstrijden voor ons beslist. Ik ben blij dat het goed met hem gaat, dat verdient hij."

De hevige concurrentie bij Bayern was uiteindelijk de reden voor Zirkzee om Zuid-Duitsland achter zich te laten. "Zijn pech bij ons was dat hij Lewandowski voor zich had. Of Bayern hem terughaalt is geheel aan de technisch directeur, Max Eberl. Ik wil me niet bemoeien met zijn taken. Het hangt ook af van de markt", aldus Rummenigge.

Bayern heeft dus een terugkoopclausule in het contract van Zirkzee laten opnemen. Naar verluidt moet der Rekordmeister een bedrag van veertig miljoen euro overmaken naar Bologna om de Jong Oranje-international terug te halen.

De stap naar de Serie A, die Zirkzee in de zomer van 2022 maakte voor achtenhalf miljoen euro, heeft alleraardigst uitgepakt. Met name dit seizoen is de Schiedammer van grote waarde voor Bologna, met elf doelpunten en zes assists in negenendertig wedstrijden. Daarnaast bezetten i Rossoblu een knappe vierde plek in de competitie.

