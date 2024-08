Bayer Leverkusen wint na spektakelstuk in minuut 101 (!); negatieve hoofdrol PSV-target Ko Itakura

Bayer Leverkusen is het Bundesliga-seizoen direct met een spectaculaire zege begonnen. De regerend landskampioen leek ondanks een beauty van Granit Xhaka en een intikker van Florian Wirtz te winnen van Borussia Mönchengladbach, maar moest daarna treffers van Nico Elvedi en Tim Kleindienst incasseren. In minuut 100 (!) werd PSV-target Ko Itakura de schlemiel, door een overtreding te veroorzaken. Wirtz profiteerde in twee instanties: 2-3.

Bij Leverkusen begon Jeremie Frimpong in de basis. De Oranje-international startte als rechtermiddenvelder. Ook onder meer Xhaka, Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo en Victor Boniface mochten het vanaf de aftrap laten zien. Laatstgenoemde zou eigenlijk geschorst zijn wegens het opsteken van een middenvelder in de Supercup-wedstrijd tegen VfB Stuttgart, maar is in beroep gegaan en was dus speelgerechtigd.

Er was in de twaalfde minuut niets aan de hand voor Gladbach, totdat Elvedi een dramatische pass in huis had. Frimpong pikte de bal op, snelde naar voren en zag zijn voorzet van richting veranderd worden door Elvedi. De ongelukkige Zwitser zag hoe de bal perfect voor de voeten van zijn landgenoot Xhaka belandde én hoe de middenvelder van Leverkusen de bal met buitenkant links schitterend tegen de touwen schoot: 0-1.

Gladbach ging op jacht naar de gelijkmaker, maar het was Leverkusen dat op een haar na andermaal tot scoren kwam. Boniface kwam aan de bal en stuitte in eerste instantie op Joe Scally. De Amerikaanse verdediger kreeg de bal echter niet weg en zag tot zijn opluchting dat Boniface uit de rebound keihard tegen de lat schoot. Daarmee was het gevaar van Leverkusen verre van geweken. Eerst kopte Jonathan Tah in kansrijke positie in de handen van Gladbach-goalie Jonas Omlin. Een geweldige knal van Edmond Tapsoba, die het van een meter of 25 probeerde, belandde vlak daarna keihard op de paal.

In de spectaculaire eerste helft was Kleindienst de volgende die dicht bij een treffer kwam, maar zijn poging vloog ternauwernood naast. Aan de andere kant toonde Leverkusen efficiëntie en opnieuw speelde Frimpong een belangrijke rol. Frimpong zocht de achterlijn op en bediende Grimaldo, wiens inzet gekeerd werd. De rebound was vervolgens een prooi voor Wirtz: 0-2. Op slag van rust tikte Kleindienst binnen, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat hij Piero Hincapié daarbij raakte.

In de tweede helft lag het tempo in eerste instantie iets lager, maar dreiging was nooit ver weg. Vlak nadat Frimpong zijn chipballetje gekeerd zag worden door Omlin, kwam Gladbach volledig terug in de wedstrijd. Itakura kopte terug op mede-verdediger Elvedi, die in twee instanties raakschoot. Itakura leek nipt buitenspel te hebben gestaan, maar de arbiter keurde de treffer goed: 1-2.

Gladbach bleef het proberen, maar de defensie van Leverkusen hield stand. Leverkusen kreeg ruimte om te counteren, al bleek vooral Boniface zijn topvorm van vorig seizoen nog niet te pakken te hebben. Leverkusen leek stand te houden, maar vijf minuten voor tijd was daar plots de gelijkmaker. Kevin Stöger passte slim op Kleindienst, die al vallend voor de 2-2 tekende. Diep in blessuretijd, in minuut 100, raakte Itakura de enkel van invaller Amine Adli. Na een VAR-interventie ging de bal op de stip en schoot Wirtz, na een initiële redding van Omlin, de rebound binnen: 2-3.