Bayer Leverkusen voltooit knappe comeback in spectaculaire slotfase

Bayer Leverkusen heeft zaterdagmiddag na een knappe comeback drie punten gepakt. Vlak voor tijd stond de ploeg van trainer Xabi Alonso nog met 0-1 achter tegen TSG Hoffenheim, maar uiteindelijk werd er toch nog twee keer gescoord: 2-1. Door de zege breidt koploper Leverkusen de voorsprong op nummer twee Bayern München uit naar dertien punten, al heeft Bayern nog wel een duel tegoed. Hoffenheim staat negende.

Aan beide kanten stond er een Nederlander aan de aftrap: bij Leverkusen was dat Jeremie Frimpong, aan de kant van Hoffenheim Wout Weghorst. Bij de bezoekers stond overigens ook voormalig Ajacied Florian Grillitsch in de basis. Timothy Fosu-Mensah ontbrak bij de selectie van Leverkusen.

Het eerste gevaar kwam van de thuisploeg. Eerst zag Granit Xhaka een schot gekeerd worden door doelman Oliver Baumann, even later ging een poging van Florian Wirtz maar net naast.

Na ruim een half uur spelen was het aan de andere kant van het veld plotseling wél raak. Na een combinatie met Weghorst schoot Maximilian Beier door de benen van keeper Lukás Hrádecký raak: 0-1. Voor Beier alweer het dertiende doelpunt van dit Bundesliga-seizoen, voor Weghorst zijn eerste assist.

Daarna zette Leverkusen meer aan, in de hoop om niet met een achterstand te rust in te gaan. Baumann kon echter redding brengen op een poging van Xhaka, en een kopbal van Robert Andrich na een corner ging maar net naast.

In de tweede helft gingen die Werkself verder op jacht naar de gelijkmaker. Onder meer Piero Hincapié, Wirtz en Alejandro Grimaldo probeerden het, maar steeds was daar een antwoord van Baumann.

Vlak voor tijd was het dan toch raak: Andrich scoorde na terugleggen van Jonathan Tah. In de blessuretijd werd het nog mooier voor de thuisploeg. Schick tikte een voorzet van Nathan Tella binnen: 2-1. De BayArena ontplofte, want Leverkusen is weer een stap dichter bij het kampioenschap.

