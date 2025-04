'Bayer Leverkusen en Everton willen Feyenoord beroven van dezelfde sleutelspeler'

Men weet nooit hoe een koe een haas vangt, zo ook Dávid Hancko niet. Al maanden lijkt het erop dat de centrumverdediger van Feyenoord gaat tekenen bij Juventus, maar de onzekere trainerstoekomst in Turijn gooit mogelijk roet in het eten.

Dat la Vecchia Signora interesse heeft in de diensten van Hancko is publiek geheim. Al eerder onderhandelde het met Feyenoord over een deal, maar die kwam vooralsnog niet tot stand.

Volgens Foot Mercato is het inmiddels nog maar de vraag of Juventus zich opnieuw in Rotterdam-Zuid gaat melden. Thiago Motta kreeg onlangs de zak en zijn vervanger Igor Tudor tekende een contract tot het einde van het seizoen, zij het met een optie op verlenging.

Door de onzekere sportieve toekomst van Juventus, dat in de zomer naar verluidt opereert met een tekort van rond de 72 miljoen euro, staan de transferplannen wat betreft Hancko voorlopig in de ijskast. Feyenoord-fans die hopen op een vertrek van de Slowaak, mochten die bestaan, hoeven echter niet te vrezen.

Het Franse medium verzekert dat ook Bayer Leverkusen en Everton op het vinkentouw zitten voor Hancko. Beide clubs zouden geïnformeerd hebben bij Feyenoord.

De huidige nummer drie van de Eredivisie antwoordde met een vraagprijs. Voor 35 miljoen euro knoopt Feyenoord een strik om zijn verdediger.

Leverkusen en Everton zouden geschrokken zijn van die vraagprijs, die wat het tweetal clubs aan de hoge kant is. Hancko heeft in de Kuip een contract tot de zomer van 2028.