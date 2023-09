Basiskracht Gravenberch valt kort na fraaie assist geblesseerd uit bij Liverpool

Donderdag, 21 september 2023 om 20:55 • Mart van Mourik

Liverpool heeft zijn eerste groepsduel in de Europa League winnend afgesloten. Na een vroege 1-0 achterstand op bezoek bij LASK Linz wist de ploeg van trainer Jürgen Klopp zich terug te knokken: 1-3. Ryan Gravenberch was met een assist op Luis Díaz belangrijk bij de 1-2; de eerste en derde treffer van Liverpool kwamen op naam van respectievelijk Darwin Núñez en Mohamed Salah. Toulouse en Union St. Gilles hielden elkaar in het andere duel in Groep E in evenwicht: 1-1.

LASK Linz - Liverpool 1-3

Met Gravenberch en Virgil van Dijk in de basis kwam Liverpool in de veertiende minuut verrassenderwijs op achterstand. Vanuit een hoekschop bezorgde Sascha Horvath de bal op de rand van de zestien bij Florian Flecker, de mocht aannemen en doeltreffend uithaalde: 0-1. In de tweede helft stelden the Reds pas orde op zaken. De gelijkmaker kwam op naam van Darwin Núñez, die scoorde uit een strafschop: 1-1. Marco Di Bello kende de penalty toe na een overtrerding in het zestienmetergebied van Philipp Ziereis.

Liverpool verrassend op achterstand bij LASK Linz: Flecker tovert een heerlijk afstandsschot uit de hoge hoed ?? ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2023

De tweede winnende treffer werd genoteerd na ruim een uur spelen. Gravenberch bezorgde vanaf de rechterflank een voorzet op maat bij Luis Díaz, die van dichtbij hard binnenschoot: 1-2. Vrijwel direct na zijn assist moest Gravenberch het veld geblesseerd verlaten. In de slotfase zette invaller Mohamed Salah op aangeven van Núñez de 1-3 eindstand op het scorebord. Cody Gakpo bleef negentig minuten op de bank.