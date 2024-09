'Er is meer te melden over de affaire van Bas Nijhuis met Mandy'

Evert Santegoeds weet dat scheidsrechter Bas Nijhuis veel meer te vertellen heeft over zijn vermeende affaire met Mandy. In Shownieuws reageert de hoofdredacteur van het blad Privé op het tv-optreden bij Vandaag Inside maandag, waar de arbiter kort inging op de aantijgingen.

Nijhuis wilde niet tot in detail ingaan op verhalen die al enige tijd over hem de ronde doen. Een dame, Mandy, zei in een interview met Privé eerder dit jaar dat ze bijna twee jaar lang een geheime relatie heeft gehad met de scheidsrechter. Zelf geeft de leidsman aan dat de verhalen niet kloppen, maar Santegoeds zegt juist veel bewijs te hebben voor het bestaan van de affaire.

"Mandy wist aan de hand van een héleboel SMS'jes wel duidelijk te maken dat er inderdaad veel speelde tussen Nijhuis en haar”, benadrukt Santegoeds in Shownieuws. “Maar Nijhuis heeft ook een verloofde, Chantal, en die heeft daar niets van geweten.”

“We hebben destijds twee weken lang contact geprobeerd te krijgen met Bas, maar maandag zat hij bij VI eigenlijk te vertellen dat het hem nogal overvallen had. En voor zijn ouders was het zo vervelend, en voor Chantal.”

“Maar verder wilde hij niets zeggen over zijn privéleven. Dat is raar voor een man die deze Chantal nota bene op televisie ten huwelijk gevraagd heeft. Toen wilde hij het wel hebben over zijn privéleven.”

"Ik had maandag het idee dat de mannen hem spaarden, want hij zei dat er van het verhaal niets klopte. Maar juist al die SMS'jes die we hebben afgebeeld ondersteunen het verhaal heel erg. Er is wat mij betreft nog wel meer over te melden.”

“Hij verlult zich ook één keer. Hij zegt: 'Erg dat het allemaal gebeurd is en dat het naar buiten gekomen is.' Vooral dat het vervelend is dat het allemaal gebeurd is staat toch wel haaks op zijn mededeling dat het verhaal niet zou kloppen", besluit Santegoeds.