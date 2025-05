Bas Nijhuis slaat op vlucht na rel om rode kaart: 'Johan Derksen heeft me kapotgemaakt'

Bas Nijhuis voelde zich genoodzaakt om even afstand te nemen van alle commotie rondom zijn veelbesproken rode kaart voor Wouter Goes. In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside vertelt de arbiter openhartig over de nasleep van het duel tussen Go Ahead Eagles en AZ, waarin hij Goes in blessuretijd van het veld stuurde.

De beslissing om Goes met rood van het veld te sturen – bij een al lang en breed besliste stand van 0-3 – leidde tot veel ophef. Vooral Johan Derksen was snoeihard in zijn oordeel. "Ik vind het eerlijk gezegd het tragische dieptepunt van de scheidsrechterscarrière van Bas Nijhuis," zei hij vorige week in Vandaag Inside. "Die jongen is groot onrecht aangedaan. Als je hier een rode kaart voor krijgt, zou ik de spelers aanraden om nooit meer een sliding te maken."

Tijdens de uitzending van maandag, waarin Nijhuis zelf te gast was, vroeg presentator Wilfred Genee hoe hij die kritiek heeft ervaren. "Het was best wel treurig, ja," erkende Nijhuis.

"Je wordt door iedereen op straat aangesproken natuurlijk, Johan heeft me echt kapotgemaakt", stelt de scheidsrechter met een knipoog.

Valentijn Driessen vraagt grappend: "Is dat waarom je moest vluchten? Naar Roemenië?" Nijhuis lacht: "Nee, ik heb maandag wel het vliegtuig gepakt. Het was naar Gran Canaria. Toen ben ik vrijdag teruggekomen en dacht ik: en nu is de rust teruggekeerd."

Op de vraag of veel mensen hem hebben aangesproken, antwoordt de scheidsrechter bevestigend. "Heel veel, het is niét normaal. Óveral: 'Wat doet Johan nou? Wat is er aan de hand?' Heel veel. Dat zul jij ook merken..."

Nijhuis heeft naar eigen zeggen geen probleem met Derksen. "Een paar draaien om m’n oren vind ik niet erg. Iedereen mag ook een mening hebben."