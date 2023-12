Bart Vriends maakt duidelijke keuze tussen Luuk de Jong en Santiago Gimenez

Zondag, 3 december 2023 om 23:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:53

Bart Vriends heeft zondag met interesse naar de topper tussen Feyenoord en PSV (1-2) gekeken. De 32-jarige centrumverdediger van Sparta Rotterdam was zondagavond te gast in Studio Voetbal en werd daarbij gevraagd om een keuze te maken tussen Santiago Gimenez en Luuk de Jong, de centrumspitsen van beide topclubs.

"Ze ontlopen elkaar niet gek veel. Ik vind Luuk de Jong vervelender om tegen te spelen", zegt Vriends. "Simpelweg vanwege zijn kopkracht. Dat is van zo'n hoog niveau dat je steeds bij de les moet zijn."

"Vooral ook omdat Luuk de Jong steeds in je rug gaat lopen. Dan vallen die hoge ballen in jouw blinde hoek, dan ben je al bijna geklopt."

Presentator Sjoerd van Ramshorst wil weten hoe De Jong af te stoppen is. "Je moet simpelweg mega geconcentreerd zijn. Bij iedere voorzet die gegeven wordt, waar dan ook in de Eredivisie, moet je alert zijn waar je spits is, maar bij Luuk de Jong zou ik nog drie keer kijken, zeg maar."

De Jong produceerde eerder dit seizoen in het uitduel met Sparta (0-4), toen de spits van PSV rechtstreeks tegenover Vriends stond, een doelpunt en een assist. "Je moet hem gewoon geen ruimte proberen te geven", weet Vriends. "En heel goed afstemmen met de andere centrale verdediger, dat je niet in een soort twijfelmoment komt waarbij je hem moet overnemen."

Vriends ziet De Jong als een van de gevaarlijkste centrumaanvallers van de Eredivisie. "Bij veel spitsen kun je nog wel ergens mee wegkomen, dat je denkt: als ik hier sta kan ik die bal nog net verlengen, maar bij hem kom je daar niet mee weg."

Vriends heeft ook een zwak voor Vangelis Pavlidis van AZ. "Pavlidis en Gimenez vind ik wel enigszins vergelijkbaar, maar Pavlidis heeft als extra smaak dat hij een individuele actie heeft. En die is denk ik ook meer tweebenig."