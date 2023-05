Barcelona zet hoog in bij zoektocht naar opvolger Sergio Busquets

Joshua Kimmich is in beeld om Sergio Busquets op te volgen bij Barcelona, schrijft Mundo Deportivo. De middenvelder, die wordt gezien als het goedkope alternatief van Martín Zubimendi, heeft het niet meer naar zijn zin bij Bayern München en zinspeelt op een vroegtijdige breuk. Het plotselinge vertrek van Julian Nagelsmann zou daaraan ten grondslag liggen. Bayern is naar verluidt al op zoek naar een vervanger voor Kimmich.

Afgelopen dinsdag maakte Barcelona bekend dat clublegende Busquets komende zomer vertrekt, na maar liefst 719 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Blaugrana. Het vertrek van de middenvelder moet er op termijn toe leiden dat Messi terugkeert in het Spotify Camp Nou, daar er ruimte wordt gemaakt op de loonlijst. Busquets vormt met zijn leeftijd en ervaring een van de zwaargewichten in het financiële huishoudboekje van Barcelona.

De opvolging van Busquets wordt, na het terughalen van Messi, gezien als de grootste prioriteit op de transfermarkt bij de Catalaanse grootmacht. Zubimendi (Real Sociedad) werd lange tijd gezien als de belangrijkste kandidaat, maar zijn prijskaartje van zestig miljoen euro leidt tot frictie binnen het bestuur. Joan Laporta voelt er niets voor om een fortuin te betalen aan een club die zich sinds de veelbesproken Negreira-zaak tegen Barcelona keert.

Van Kimmich wordt verwacht dat hij voor minder naar Catalonië te halen is. De aanvoerder van de Duitse nationale ploeg overweegt serieus om een nieuw avontuur aan te gaan buiten de Bundesliga. Kimmich kon zich niet vinden in het ontslag van Nagelsmann en zou zinspelen op een vertrek. Het grote voordeel is dat de Duitser ook als rechtsback uit de voeten kan, een positie die tevens versterkt moet worden komende zomer.

Kimmich zou gecharmeerd zijn van het project dat Xavi neerzet bij Barcelona, zeker nu het zijn vruchten begint af te werpen met de eerste landstitel sinds 2019. De middenvelder is bij Barça verzekerd van Champions League-voetbal en kan door het vertrek van Busquets meteen een hoop verantwoordelijkheid krijgen. Zelf heeft de 28-jarige Duits international al eens aangegeven door te willen gaan 'tot zijn 38ste'. De controleur moet ook buiten het veld een belangrijke rol gaan vervullen.

Verwacht wordt dat Bayern ondanks een tot medio 2025 lopend contract niet in de weg gaat liggen, mocht Kimmich daadwerkelijk willen vertrekken. De middenvelder heeft veel voor de club betekend en moet door de voordeur vertrekken. Afgelopen zomer deed Barcelona al succesvol zaken met der Rekordmeister door Robert Lewandowski voor 45 miljoen euro in te lijven. Naast de Poolse spits onderhoudt Kimmich ook warme banden met Marc-André ter Stegen, die hij kent van de nationale ploeg.