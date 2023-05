Barcelona tovert maar bewaart hoogtepunten voor Alba en Busquets

Zondag, 28 mei 2023 om 20:53 • Jonathan van Haaster

Barcelona heeft zich op prima wijze hersteld van de nederlagen tegen Real Sociedad (1-2) en Real Valladolid (3-1). De ploeg van trainer Xavi legde tegen Mallorca beduidend meer energie in de wedstrijd en trakteerde zijn supporters op een 3-0 zege. Ansu Fati was met een dubbelslag voor rust de grote man bij de thuisploeg. Gavi deed na rust ook een duit in het zakje. De meest indrukwekkende momenten waren de staande ovaties voor Sergio Busquets en Jordi Alba, die hun laatste wedstrijd voor Barcelona speelden.

Aan de kant van Barcelona kreeg Frenkie de Jong een basisplaats. Hij stond op het middenveld naast Gavi en Busquets. Voorin werd spits Robert Lewandowski geflankeerd door Fati (rechts) en Ousmane Dembélé. Achterin stond onder meer Alba, die de club gaat verlaten voor een nieuw avontuur.

Al snel werd duidelijk dat Mallorca, dat zich de laatste weken veilig heeft gespeeld, niets in de melk te brokkelen had. Al binnen één minuut stond het 1-0. Een heerlijke combinatie via Busquets en Lewandowski leverde een schietkans op voor Fati, die niet faalde. Tien minuten later moest Amath Ndiaye met rood van het veld na een schofterige overtreding op Alejandro Baldé. Het duurde niet lang voordat Barcelona het numerieke overwicht uitdrukte in het volgende doelpunt. Een nieuwe weergaloze, snelle aanval leverde Fati opnieuw een schietkans op en ook dit keer was het raak: 2-0.

Barcelona kreeg al snel de kans om op 3-0 te komen. Jules Koundé sprong het hoogst en zag zijn kopbal via de lat over gaan. Mallorca kon ook na rust weinig tot niets uitrichten en kreeg bijna alsnog de derde treffer om de oren, toen een kopbal van Ousmane Dembélé ternauwernood voor de lijn werd weggehaald. De Catalanen konden vrijuit blijven voetballen en dat leidde twintig minuten voor tijd alsnog tot de 3-0. Dembélé gaf af op Gavi, die vanaf randje zestien het net vond met een streep in de verre hoek. Met tien minuten te gaan kreeg Alba bij zijn wissel een staande ovatie van de 100.000 aanwezigen. Minuten later ontving Busquets een even zo indrukwekkende applauswissel.

