Barcelona overweegt naast Frenkie de Jong nóg 2 absolute topspelers te verkopen

FC Barcelona staat aan de vooravond van een enorme metamorfose, zo lijkt het. Hoofdtrainer Xavi heeft aangekondigd na dit seizoen op te stappen en daarnaast is het goed mogelijk dat de nodige grote namen van binnen de lijnen voor een vertrek staan. The Athletic schrijft namelijk dat de club komende zomer spelers moet verkopen om financieel gezond te blijven. Een aantal grootverdieners staan op de nominatie om te vertrekken.

Zoals eerder door verschillende Spaanse en internationale media werd geschreven is Frenkie de Jong één van die spelers. De Oranje-international verdient in Barcelona een absoluut topsalaris en zou een hoop geld vrijmaken indien hij vertrekt.

Een transfer van De Jong is echter allerminst zeker. Barça zou de middenvelder liever behouden, maar dan moet De Jong wel aan één specifieke voorwaarde voldoen: hij moet zijn contract verlengen. Indien de voormalig Ajacied geen nieuwe verbintenis ondertekent, gaat de voorkeur van zijn werkgever uit naar een zomers vertrek.

Wie ook zomaar na dit seizoen kan vertrekken bij Barcelona is Robert Lewandowski. De Poolse topspits begon ijzersterk aan zijn dienstverband in Spanje en leek zijn transfersom - Lewandowksi kwam in de zomer van 2022 voor 45 miljoen euro over van Bayern München - waard te zijn.

Sinds de tweede helft van de vorige jaargang verkeert hij echter in mindere vorm en ook dit seizoen ligt het doelpuntengemiddelde van Lewandowski lager dan voorheen. De aanvaller kwam in de huidige jaargang nog wel tot 17 doelpunten in 33 wedstrijden, Barcelona overweegt de aanvalsleider desalniettemin van de hand te doen. Dat gegeven kan niet losgezien worden van het riante salaris dat Lewandowski in Camp Nou opstrijkt.

Ook Raphinha zou van Barcelona mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever. De buitenspeler, die evenals Lewandowski in de zomer van 2022 arriveerde in Barcelona, wordt als 'inconsistent' beschouwd en verliest met regelmaat de concurrentiestrijd van vleugelspitsen als Ferran Torres, Lamine Yamal, João Felix. Barcelona houdt rekening met belangstelling vanuit de Engeland en Saudi-Arabië.

The Athletic, dat sprak met bronnen binnen de Catalaanse club, noemt ook Ronald Araújo en Gavi als twee spelers die voor Barcelona interessant zijn om te verkopen. Beiden vertegenwoordigen ze een aanzienlijke transferwaarde en het is aannemelijk dat er clubs belangstelling tonen in het tweetal. Zo stond Araújo in de nadrukkelijke interesse van Bayern gedurende de afgelopen winterse transferperiode en werd Gavi reeds gelinkt aan Paris Saint-Germain.

