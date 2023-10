Barcelona geeft uitsluitsel over inzetbaarheid Frenkie de Jong voor Clásico

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 13:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:13

Frenkie de Jong is niet op tijd hersteld om in actie te komen tijdens de Clásico zaterdagmiddag, zo maakt FC Barcelona bekend. De middenvelder maakt geen onderdeel uit van de selectie die trainer Xavi tot zijn beschikking heeft. Barcelona en Real Madrid nemen het vanaf 16:15 uur tegen elkaar op in Estadio Olimpico de Montjuic.

De Jong kampt al geruime tijd met een blessure en kwam sinds eind september niet meer in actie. Even was er de hoop dat hij tegen Real zijn rentree kon maken, eens temeer omdat hij vrijdag terugkeerde op het trainingsveld, maar het duel met de Koninklijke komt te vroeg.

Over wie Xavi wel kan beschikken zijn Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha. Het drietal lag net als De Jong in de lappenmand, maar is fit genoeg om aan te treden. Pedri en Sergi Roberto ontbreken net als De Jong in de wedstrijdselectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door de blessure ontbreekt De Jong tevens in de voorselectie van het Nederlands elftal. De middenvelder is door bondscoach Ronald Koeman niet opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met Ierland (18 november) en Gibraltar (21 november). Oranje is al zo goed als zeker van deelname aan het EK.

De laatste keer dat Barcelona en Real elkaar troffen was begin april, toen de ploeg van trainer Carlo Ancelotti te sterk was in de strijd om de Copa del Rey. In Catalonië werd het 0-4 door doelpunten van Vinícius Júnior en Karim Benzema (hattrick). De drie ontmoetingen daarvoor werden gewonnen door Barça.

Real Madrid kan zaterdag bij winst op Barcelona de koppositie heroveren van Girona. Laatstgenoemde club won vrijdagavond van Celta de Vigo en gaat momenteel aan kop met 28 punten uit 11 wedstrijden. Real volgt met 25 punten, terwijl Barcelona de nummer drie is met 24 punten.