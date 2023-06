Barcelona draait het helemaal om in Eindhoven en verovert Champions League

Zaterdag, 3 juni 2023 om 17:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:39

Barcelona Vrouwen heeft voor de tweede keer in de geschiedenis de UEFA Women's Champions League veroverd. In een uitverkocht Philips Stadion, met een bezoekersrecord voor een vrouwenduel van 33.147, in Eindhoven werd zaterdag met 3-2 gewonnen van VfL Wolfsburg, na een 0-2 achterstand halverwege. Een flinke domper dus voor de Duitse ploeg, met basisplaatsen voor de Nederlandse internationals Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms. Barcelona veroverde de Champions League in 2021 en verloor de eindstrijd van een jaar geleden.

De ruim 33.000 toeschouwers in het zonnige Eindhoven zagen dat Wolfsburg een droomstart beleefde. In de derde minuut ontfutselde Ewa Pajor Lucy Bronze de bal, om vervolgens doelman Sandra Paños te verschalken met een geplaatst schot. Barcelona werd daarna steeds sterker, maar het was juist Wolfsburg dat de voorsprong verdubbelde na 37 minuten spelen. Pajor gaf een afgemeten voorzet op Alexandra Popp, die al koppend wist te scoren. De riante voorsprong verdween echter als sneeuw voor de zon in de beginfase van de tweede helft.

Barcelona were trailing Wolfsburg 2-0 in the 37th minute of the UWCL final. They lead 3-2 in the 70th minute ?? (via @DAZNFootball) pic.twitter.com/h6CpPU0CF9 — B/R Football (@brfootball) June 3, 2023

Na een goede dribbel van Caroline Graham Hansen wist Patricia Guijarro de aansluitingstreffer aan te tekenen. Diezelfde Guijarro trok de stand twee minuten later gelijk met een fraaie kopbal: 2-2. Barcelona rook bloed en nam zelfs voor het eerst de leiding na zeventig minuten spelen. Linksback Fridolina Rolfö was er als de kippen bij om gestuntel in de defensie van Wolfsburg af te straffen. De Duitsers probeerden het nog wel, maar zelfs met zeven minuten aan blessuretijd was men niet in staat om er een verlenging uit te slepen in Eindhoven. Na het laatste fluitsignaal was er uiteraard groot feest aan de kant van Barcelona.