Barcelona dankt uitblinker Fermín López voor nipte zege op Shakhtar Donetsk

Woensdag, 25 oktober 2023 om 20:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:57

FC Barcelona is ook na de derde speelronde in de Champions League nog altijd foutloos. De Catalanen rekenden in het eigen Estadi Olímpic Lluís Companys af met Shakhtar Donetsk: 2-1. Marino Pusic, die Feyenoord verliet voor een avontuur bij de Oekraïense topclub, moest toezien hoe het al voor rust 2-0 stond door Ferran Torres en Fermín Torres. Laatstgenoemde, die zijn basisdebuut in de Champions League maakte, blonk uit bij de thuisploeg. Barcelona komt dankzij de zege op negen punten terecht, terwijl Shakhtar op drie punten blijf steken. FC Porto (drie punten) en Royal Antwerp (nul) komen later op de woensdagavond nog in actie.

Xavi begon met Marc-André Ter Stegen onder de lat. João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez en Marcos Alonso vormden de verdediging. Oriol Romeu was de centrale man op het middenveld en werd geflankeerd door Ilkay Gündogan en Fermín López. Vleugelspelers Lamine Yamal (rechts) en João Félix (links) moesten spits Torres zien te bedienen. Onder meer Robert Lewandowski en Frenkie de Jong waren er wegens blessures niet bij.

Barcelona startte het duel niet in de hoogste versnelling, waardoor Shakhtar er regelmatig dreigend uitzag rondom de zestien van de Catalanen. Écht dichtbij kwamen de Oekraïners echter niet. Het eerste kansje was voor Fermín. Zijn schot verontrustte Dmytro Riznyk echter niet gek veel. Shakhtar liet zich op zien beurt zien via Oleksandr Zubkov, die Ter Stegen redding zag brengen.

Cancelo kwam halverwege de eerste helft plots heel dichtbij. De Portugees kapte Mykola Matvienko prima uit en had alle tijd om te schieten. Zijn schot miste echter richting, waardoor Riznyk een vrij eenvoudige redding kon verrichten. Een splijtende pass van Gündogan kwam ogenblikken later terecht bij Fermín, die aannam en tegen de paal schoot. Ferran Torres schoot uit de rebound wel raak. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar daar bleek geen sprake van te zijn: 1-0.

Tien minuten voor rust leek het duel al beslist. Torres had een kort balletje in huis op Fermín, die zijn directe tegenstander uitkapte. Het schot dat volgde vloog via de binnenkant van de paal schitterend binnen: 2-0. Vlak na rust had João Félix voor de 3-0 kunnen zorgen, ware het niet dat zijn kopbal in de handen van Riznyk terecht kwam.

??????????, die zit ?? Fermín López ramt de bal snoeihard tegen de touwen en zet Barcelona op een 2-0 voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #BARSHK pic.twitter.com/0i6PqFCwHU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2023

Barcelona kwam na de onderbreking bijzonder ongeïnspireerd voor de dag. Een kwartier na rust strafte Shakhtar dat af. Romeu liet Georgiy Sudakov volledig uit zijn rug weglopen, die oog in oog kwam te staan met Ter Stegen. Sudakov hield zijn hoofd koel en vond de korte hoek: 2-1. Barcelona begreep dat het gewaarschuwd was en trok weer ten aanval. Allereerst schoot Fermín krachtig tegen de paal en ogenblikken later kopte hij wél raak. Hij bleek echter centimeters buitenspel te hebben gestaan ten opzichte van Matvienko.

Shakhtar bleef bij vlagen dreigend, al was het kwaliteitsverschil wel duidelijk te zien. Uit een snelle aanval kwam de bal min of meer per toeval voor de voeten van Marc Guiu terecht. Het zeventienjarige jeugdproduct, afgelopen weekend nog verantwoordelijk voor de winnende tegen Athletic Club (1-0), stuitte van dichtbij op een Oekraïense verdediger. Bondarenko kwam vlak voor tijd nog dicht bij de 2-2; in de tegenstoot miste Yamal een opgelegde kans. In blessuretijd kwamen beide ploegen niet meer dicht bij een treffer.