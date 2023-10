Barça verlengt met jongste debutant ooit en neemt astronomische afkoopsom op

Maandag, 2 oktober 2023 om 14:51 • Bart DHanis • Laatste update: 16:26

FC Barcelona heeft Lamine Yamal langer vastgelegd, zo maakt de Catalaanse club bekend via de officiële kanalen. Yamal heeft een contract getekend tot medio 2026, met een afkoopclausule van maar liefst een miljard euro. Vorige week sloeg Barcelona ook al een belangrijke slag, toen het contract van Alejandro Baldé werd verlengd tot medio 2028.

De verlenging van Yamal hing al een tijdje in de lucht. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde in juli al dat wanneer Yamal zestien jaar oud zou worden, hij een contract tot medio 2026 zou tekenen. Yamal vierde op 13 juli zijn zestiende verjaardag en was sindsdien met zijn werkgever in onderhandeling. Maandag is er dus eindelijk witte rook afgegeven door de club.

Lamine Yamal: A Special Talent. ???????? ???? ???? ??????????. ???? pic.twitter.com/Y6hSaTVVnK — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2023

Yamal werd in april de jongste debutant ooit voor Blaugrana. Hij debuteerde op vijftienjarige leeftijd in een competitiewedstrijd tegen Real Betis (4-0 winst). De tweevoudig international van Spanje viel in voor de Braziliaan Raphina. Laatstgenoemde zei na de wedstrijd ongelofelijk trots te zijn op het megatalent. “Hij scoorde ook nog bijna, ik weet zeker dat hij het gaat halen.”

Intussen is het toptalent bijna niet meer weg te denken uit het elftal van trainer Xavi en heeft hij ook al zijn debuut en zijn eerste doelpunt voor het nationale elftal van Spanje gemaakt. In LaLiga staat de teller dit seizoen op acht wedstrijden, waarin hij nog niet scoorde, maar wel al goed was voor twee assists. Ook kwam hij in actie in het Champions League-duel met Royal Antwerp FC (4-0 winst).