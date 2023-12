Barça in de problemen door afwezigheid Frenkie de Jong en andere sleutelspeler

FC Barcelona moet het voorlopig stellen zonder Pedri, zo maakt de club dinsdagavond bekend. De 21-jarige middenvelder heeft op een training een spierblessure opgelopen en zal enige tijd uit de roulatie zijn. De afwezigheid van Pedri is een hard gelag voor trainer Xavi, want om uiteenlopende redenen zijn ook twee andere middenvelders niet van de partij als Barcelona het opneemt tegen Almería woensdagavond.

"Bij de trainingssessie van vanochtend (dinsdagochtend, red.) heeft eerste selectiespeler Pedri een lichte spierblessure opgelopen", schrijft Barça op X. "Hij is out en zijn herstel zal zijn beschikbaarheid bepalen."

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat de talentvolle Spanjaard moet toekijken vanaf de zijlijn. Pedri miste een groot deel van de huidige voetbaljaargang door een hamstringblessure.

In de laatste wedstrijd van Barcelona (1-1 tegen Valencia) koos Xavi nog voor een middenveld met Pedri, Frenkie de Jong en Ilkay Gündogan. Tegen Almería zal er grotendeels een ander middenveld starten, want ook De Jong is er woensdagavond niet bij.

De voormalig Ajacied ontving in het duel met Valencia zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus geschorst. Naast De Jong en Pedri kan Xavi op het middenveld ook niet kiezen voor Gavi.

Het negentienjarige toptalent liep in november een zware kruisbandblessure op in het EK-kwalificatieduel tussen Spanje en Georgië (3-1) en komt de rest van dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie.

Barcelona moet in LaLiga een flinke inhaalrace inzetten wil het nog kans maken op de landstitel. De achterstand op koploper Girona bedraagt inmiddels negen punten en Barça moet ook Real Madrid voor zich dulden. De Madrilenen hebben zeven punten meer dan hun aartsrivalen.

