Barça bereikt persoonlijk akkoord en gaat deel opbrengst Dembélé gelijk uitgeven

Donderdag, 3 augustus 2023 om 11:02 • Jordi Tomasowa

FC Barcelona heeft een persoonlijk akkoord bereikt met João Cancelo, zo meldt Fabrizio Romano. De Catalanen dienen nu enkel nog tot overeenstemming te komen met Manchester City. Door de aanstaande transfer van Ousmane Dembélé naar Paris Saint-Germain komt er voor Barça budget vrij, waardoor het de transfer van Cancelo kan realiseren.

Dat Barcelona interesse heeft in Cancelo is geen verrassing meer. De Portugees speelde de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis voor Bayern München, maar stond afgelopen winter ook al in de belangstelling van Los Azulgrana. De rechtsbackpositie is al langere tijd een punt van zorg bij de landskampioen van Spanje. Afgelopen seizoen speelden Ronald Araújo en Jules Koundé veelal op die positie, maar beide verdedigers geven de voorkeur aan een plek in het centrum van de defensie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dest kreeg deze voorbereiding een nieuwe kans als rechtsachter, maar inmiddels lijkt Xavi de Amerikaan te licht hebben bevonden. Cancelo moet Barcelona nu van een nieuwe impuls voorzien. De verdediger belandde het afgelopen seizoen op een zijspoor bij City en zijn perspectief onder manager Josep Guardiola is er na een uitleenbeurt aan Bayern niet beter op geworden. Cancelo is inmiddels persoonlijk akkoord met Barça, dat volgens Romano nu gesprekken met Manchester City voert om de deal rond te maken.

Transfer Dembélé

Barcelona kampt al langere tijd met financiële problemen en moest eerst spelers verkopen voordat nieuwe aanwinsten verwelkomd konden worden. Dest mag dus vertrekken en Barcelona zou zelfs overwegen om zijn contract te ontbinden. Door de aanstaande transfer van Dembélé naar PSG komt er een flink budget vrij. De Parijzenaren hebben in juli de gelimiteerde afkoopsom van vijftig miljoen euro in het contract van Dembélé geactiveerd en de verwachting is dat de aanvaller binnen afzienbare tijd wordt gepresenteerd in het Parc des Princes.