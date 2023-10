Balotelli stoort zich weer aan ‘denigrerende’ Zlatan: ‘Deze aanval is vreemd’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 16:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:11

Mario Balotelli heeft opnieuw gereageerd op een pikante uitspraak van Zlatan Ibrahimovic aan zijn adres. De inmiddels gestopte aanvaller uit Zweden diende onlangs een Italiaanse journalist duidelijk van repliek toen hij de vergelijking maakte tussen AC Milan-sterspeler Rafael Leão en Mario Balotelli. Laatstgenoemde snapt niet waarom Ibrahimovic zo denigrerend over hem praat.

"Er valt geen vergelijking te maken", liet Ibrahimovic onlangs in duidelijke bewoordingen weten op een evenement georganiseerd door La Gazzetta dello Sport. "Als Leão scoort is het een genie, want alleen een genie weet op zo'n moment wat hij moet doen. En daarom staat Leão bij AC Milan altijd in de basis en zit Balotelli op de tribune." De aanvaller van het Turkse Adana Demirspor reageert enkele dagen later op de uitspraak van zijn voormalig ploeggenoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is vreemd dat hij mij zonder reden en op deze manier aanvalt", verzucht Balotelli op het Twitch-kanaal van TV Play. "Ik ben het volledig eens over Leão, die soms echt geniale dingen laat zien. Maar ik weet echt niet waar Zlatan op doelt als hij het over op de tribune zitten heeft. Daar heb ik mij echt aan gestoord." Balotelli, die op 15 september bij Demirspor arriveerde, staat op twee goals in twee duels in de Turkse Süper Lig.

"Natuurlijk heeft iedereen recht op een eigen mening. Ik mag bijvoorbeeld zeggen dat ik Ronaldo een betere speler vind dan Maradona. Je kunt altijd spelers met elkaar vergelijken, maar niet zoals Zlatan deed. Ik ben altijd dankbaar geweest voor de hulp die ik van hem kreeg op het veld (bij Internazionale, red.), maar dit zijn gewoon stomme opmerkingen. Zlatan heeft het karakter geschapen dat hij God is."

Balotelli reageert op karakteristieke wijze op harde woorden van Ibrahimovic

Tussen Zlatan en Balotelli komt het waarschijnlijk niet meer goed. Lees artikel

Reactie op eerder verwijt

Ibrahimovic gaf eerder ook aan dat Balotelli volgens hem niet het maximale uit zijn loopbaan heeft gehaald. "Als een speler de kansen krijgt om zijn talent optimaal te benutten en hij grijpt die niet, dan is dat erg zonde. Balotelli heeft zoveel kansen gehad en ze niet gepakt. Hij heeft z’n talent weggegooid. Dat is de waarheid."

Balotelli reageerde daar eerder al op door een foto van zichzelf te plaatsen met daarop de Champions League-beker, die hij met Inter in 2010 veroverde. Ibrahimovic werd in dat bewuste bericht op Instagram getagd. De Zweed verliet i Nerazzurri in de zomer van 2009 voor FC Barcelona en wist in zijn glansrijke carrière nooit beslag te leggen op de beker met de grote oren. De 122-voudig international hing deze zomer zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Balotelli geeft nu ook een reactie op de bewering van Ibrahimovic dat hij tekort is geschoten. "Het klopt dat ik niet de kans heb gegrepen om uit te groeien tot een van de beste spelers ter wereld. Er zijn maar weinig spelers met zoveel talent. Ibrahimovic vindt dat ik veel meer had kunnen bereiken en daar heeft hij gelijk in. Ik had op zijn minst een keer de Ballon d’Or kunnen veroveren", aldus de inmiddels 33-jarige spits.