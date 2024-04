Bakayoko reageert met 1 woord op highlights van Feyenoord-aanwinst Hadj-Moussa

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Johan Bakayoko, die reageert op een video van ESPN met hoogtepunten van kersverse Feyenoord-aanwinst Anis Hadj-Moussa.

Feyenoord bevestigde woensdagochtend de komst van Anis Hadj-Moussa. De 22-jarige vleugelaanvaller maakt sinds januari indruk op huurbasis bij Vitesse, dat hem huurt van het Belgische Patro Eisden. Hadj-Moussa tekent een contract tot medio 2029 in De Kuip.

De drievoudig Algerijns international weet vooral te imponeren met zijn vele dribbels. Sinds zijn komst naar Vitesse is hij de meeste dribbels aangegaan in de Eredivisie. Liefst 67 keer heeft de linksbenige rechtsbuiten zijn directe tegenstander opgezocht. ESPN postte op hun eigen Instagram-account een video met de beste acties van de kersverse Feyenoord-aanwinst.

Er is inmiddels bijna vijfhonderd keer onder de video gereageerd. Een van de reacties kwam van PSV-aanvaller Johan Bakayoko die slechts één woord nodig had om de hoogtepunten te omschrijven: “Wauw..” In de comments vragen veel voetbalfans zich af of de rechtsbuiten van PSV een compliment uitdeelt of juist sarcastisch is.

Wat verder opvalt is dat veel Ajax-supporters niet onder de indruk lijken te zijn van Hadj-Moussa. Toch kan de aanvaller hier en daar wel rekenen op lovende woorden uit Amsterdam. Zo schrijft @timbelsiofficial: “Alle Ajacieden die reageren met weinig rendement etc. ect. Ajax is gewoon wederom dom bezig zo’n dreigende speler, waar nog een enorme groei bij te zien is, niet voor zo’n relatief laag geld bedrag binnen te halen. Blijf maar lekker de duurste aankopen doen. #knettergek Feyenoord verkoopt deze jonge binnen 2 jaar met winst door.”

Feyenoord was vastberaden om snel een deal te sluiten. De Rotterdamse landskampioen communiceerde daarbij geen transfersom, maar aan Voetbalzone is bevestigd dat het inderdaad om het eerder door Foot Mercato vermelde bedrag van 3,5 miljoen euro gaat.

Daarmee troeft het de nodige clubs in binnen- en buitenland af. De interesse van Ajax werd veelvuldig ontkend. Voetbalzone weet eveneens dat de Amsterdammers begin vorige week tot het laatste moment hebben gevochten om de handtekening van Hadj-Moussa. Het bleek tevergeefs, aangezien de rechtsbuiten al overtuigd was geraakt van het verhaal van Feyenoord en trainer Arne Slot.

