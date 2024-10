Bahrein stapt naar FIFA en wil niet in Jakarta spelen na 'compleet onacceptabele' acties Indonesische fans

De nationale voetbalbond van Bahrein (BFA) heeft een verzoek ingediend bij de FIFA en de Aziatische voetbalbond AFC om de wedstrijd tegen Indonesië niet in Jakarta te laten plaatsvinden. De BFA stelt dat de veiligheid van de selectie in het geding is, nadat de Indonesische fans zich ernstig zouden hebben misdragen rondom de eerdere ontmoeting tussen de twee landen.

De BFA heeft een statement naar buiten gebracht. "In de afgelopen dagen hebben Indonesische fans onacceptabel en onverantwoordelijk gedrag vertoond jegens de nationale voetbalbond van Bahrein en de spelers van de nationale teams, na de wedstrijd tegen Indonesië in de WK-kwalificatie."

"De website van de BFA, social media-accounts en het elektronische correspondentiesysteem hebben te maken gehad met beledigingen, laster, bedreigingen en hack-pogingen. Deze acties staan haaks op de nobele doelen van sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder, om de wereld te verenigen."

Spelers van het nationale team van Bahrein hebben volgens de BFA doodsbedreigingen ontvangen van Indonesische fans. De BFA eist met respect behandeld te worden. "De acties van de Indonesische fans zijn compleet onacceptabel en incorrect, en hebben niets met voetbal te maken."

"In het licht van deze gebeurtenissen, uit de BFA zijn ongenoegen over deze schokkende en onacceptabele campagne, daar het niet hoort bij de principes, waarden en Islamitische normen. Ook reflecteert het de progressie en ontwikkeling van landen niet."

De BFA stelt dat het zich bedreigd voelt en heeft daarom bij de FIFA en AFC een verzoek ingediend om de speellocatie te veranderen. "De veiligheid van het team staat voorop, zeker omdat veiligheid de primaire zorg van de FIFA en AFC is."

Zes dagen geleden stonden Bahrein en Indonesië tegenover elkaar in Riffa. Indonesië was hard op weg naar een 1-2 zege en uiterst belangrijke driepunter in de WK-kwalificatiepoule, totdat het in minuut 99 toch nog fout ging: 2-2.

Er werden in eerste instantie zes minuten bijgetrokken door scheidsrechter Ahmed Al Kaf, die beduidend langer liet doorspelen en zag hoe Bahrein in extremis een punt pakte. De Indonesische voetbalbond uitte daarop zijn ongenoegen en kondigde aan een brief te sturen naar de FIFA.

Enkele dagen later verloor Indonesië van China (2-1), waardoor de Nederlands getinte ploeg van bondscoach Shin Tae-yong een nieuwe tik opliep in de strijd om een WK-ticket. Indonesië - Bahrein wordt op 25 maart afgewerkt. Voor het zover is speelt Indonesië nog tegen Japan (thuis), Saudi-Arabië (thuis) en Australië (uit).

Indonesië staat momenteel vijfde in de kwalificatiereeks, al hebben de nummers twee tot en met vier, Australië, Saudi-Arabië en Bahrein, slechts twee punten meer. De nummers één en twee plaatsen zich rechtsreeks voor het WK, terwijl de nummers drie en vier naar de play-offs gaan. Japan is met tien punten de eenzame koploper en topfavoriet voor de groepswinst.