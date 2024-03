‘Baas’ De Ligt heeft Immobile in de broekzak: ‘Een foutloze wedstrijd’

Matthijs de Ligt heeft indruk gemaakt in de Duitse media met zijn optreden tegen Lazio (3-0 winst) in de achtste finale van de Champions League. De centrumverdediger verscheen dinsdagavond aan de aftrap en nam een assist op Thomas Müller voor zijn rekening.

Volgens Neunzigplus was er geen vuiltje aan de lucht voor De Ligt en Bayern. "Verdedigend foutloos", luidt het oordeel. "Zijn uitmuntende schot speelde een sleutelrol bij de 2-0. Bepaalde situaties loste hij probleemloos op. Hij heeft het goed gedaan."

Bij BILD gaat de meeste aandacht uit naar Harry Kane en Thomas Müller, maar ook De Ligt krijgt de nodige complimenten. De boulevardkrant spreekt van een 'bazenprestatie'. Ook de even zo sterke Eric Dier, die het centrum vormde met De Ligt, wordt bewierookt.

"De Ligt straalde veel vertrouwen uit met zijn terugkeer in de basis", schrijft BILD. De verdediger krijgt een 2 als rapportcijfer. In Duitsland staat een 1 voor de hoogste score die je kan krijgen. Een 6 staat voor een hele slechte prestatie.

Ook de RAN beoordeelt het optreden van De Ligt met een 2. "Een sterk optreden van de Nederlander. Hij speelde achterin foutloos en noteerde de meeste passes van alle speler van Bayern. Met een prachtig schot was hij belangrijk bij de 2-0 van Thomas Müller."

Reactie De Ligt

De Ligt noemde de overwinning op Lazio 'een grote opluchting'. "Het was een belangrijke overwinning vandaag. Vergeleken met de heenwedstrijd creëerden we meer kansen en voetbalden we met een hogere intensiteit."

"Natuurlijk speelden we nu ook thuis, de fans waren een grote factor vandaag. We hebben veel kwaliteit in het team en vandaag kwam dat eruit. Voetbal blijft vreemd. Soms win je, soms verlies je."

