AZ zet dramatische reeks voort en kent door nederlaag bij Heracles slechte generale voor bekerfinale

AZ heeft zondag opnieuw niet weten te winnen in de Alkmaarders. De ploeg van trainer Maarten Martens moest zijn meerdere erkennen in Heracles Almelo, dat dankzij een rake kopbal van Jizz Hornkamp met 1-0 won. AZ eindigt vrijwel zeker op een play-off-plek, waardoor de bekerfinale extra belangrijk is geworden voor de Noord-Hollanders. Heracles doet volop mee in de strijd om de play-offs.

AZ trad deels met het oog op de bekerfinale op 21 april met een flink gewijzigd team aan. Zo waren Wouter Goes en Troy Parrott er niet bij vanwege lichte klachten, keerde Rome-Jayden Owusu-Oduro terug na lichte klachten en was David Møller Wolfe geschorst.

In de niet al te hoogstaande eerste helft haalde Heracles zijn normale niveau in thuiswedstrijden niet, en oogde AZ ietwat onwennig. Toch waren het de Alkmaarders die de grootste kansen kregen. Zo sneed Ruben van Bommel naar binnen en zeilde zijn schot richting de verre hoek net naast.

Een uitdraaiende vrije trap van Peer Koopmeiners leidde bijna alsnog tot de 0-1. Bruno Martins Indi werd bereikt bij de tweede paal en loste een prima kopbal, die op de lat uiteenspatte. Heracles kwam beter in de wedstrijd en had via Mario Engels op voorsprong kunnen komen. Echter nam de Duitser de bal matig aan, waardoor hij moest draaien en zijn meerdere moest erkennen in Owusu-Oduro.

Nog geen twee minuten oud was de tweede helft toen de Heracles-supporters konden juichen, en dat hadden ze bijna volledig aan Suf Podgoreanu te danken. De Israëliër zette een sprint in aan de rechterkant van het veld, ontdeed zich van zijn directe tegenstander én kwam met een perfecte voorzet op Hornkamp, die van dichtbij binnenkopte: 1-0.

AZ genoot daarna het balbezit, maar kon daar weinig mee doen. Heracles stond verdedigend goed en gaf bijzonder weinig weg. AZ leek bovendien niet alles op alles te willen of kunnen zetten met het oog op de bekerfinale.

Ook in de slotfase kwamen de Alkmaarders er niet aan te pas, al leek het toch 1-1 te worden toen Zico Buurmeester raak prikte. De middenvelder stond millimeters buitenspel en dus ging er een streep door de treffer.

AZ is bezig aan een dramatische reeks in de Eredivisie, waarin het geen van zijn laatste zes duels wist te winnen. Heracles lijkt nu definitief veilig en kijkt met een schuin oog naar de play-offs om Europees voetbal.