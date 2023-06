AZ verlengt alsnog met Maarten Martens en komt met speciale rol bij A-selectie

Donderdag, 1 juni 2023 om 13:45 • Bart DHanis • Laatste update: 13:47

AZ heeft Maarten Martens doorgeschoven naar de A-selectie, zo maakt de club donderdag via de officiële kanalen bekend. De Belg stond afgelopen seizoen aan het roer bij Jong AZ, maar gaat komende voetbaljaargang als ‘transitiecoach’ deel uitmaken van de technische staf van het eerste en tekent in die hoedanigheid een contract tot medio 2025.

De functie van Martens houdt in dat hij zich met name zal gaan richten op de doorstroom van talenten uit de A-jeugd en Jong AZ. Ook gaat hij het contact onderhouden met verhuurde spelers en zal hij, naast het geven van trainingen bij het eerste, nog minimaal een keer per week op het trainingsveld staan bij Jong AZ. Tenslotte gaat de gestopte vleugelaanvaller zich bezighouden met het analyseren van Europese tegenstanders.

Martens zegt zich te verheugen op zijn nieuwe functie. “Ik ga zelf veel opsteken van de andere trainers en een meerwaarde proberen te zijn voor hen en de spelersgroep. Ik wil altijd blijven bijleren.” Martens eindigde afgelopen seizoen met Jong AZ als elfde in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvallende en attractieve speelstijl van AZ past bij hem en zijn achtergrond. "In de afgelopen twee jaar heeft hij een puntenrecord behaald met Jong AZ en talenten begeleid richting hun volgende stap”, laat technisch directeur van AZ Max Huiberts optekenen.

Huiberts heeft nog meer lovende woorden over voor de 38-jarige Martens. “Maarten is een toegevoegde waarde met al zijn ervaring als speler en trainer. Met die achtergrond kan hij ook van belang zijn voor de individuele coaching van spelers. Hier werd al aandacht aan besteed, maar een extra iemand in de staf is een plus.” Martens kwam als speler in totaal 231 keer in actie voor AZ. Hij wist 48 doelpunten te maken en zeventig assists af te leveren. Ook werd hij kampioen van Nederland met de Alkmaarders.