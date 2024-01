AZ stalt Mexx Meerdink tot het einde van het seizoen in de Eredivisie

Vitesse krijgt tot het einde van het seizoen de beschikking over Mexx Meerdink, zo verzekert De Telegraaf. De aanvaller wordt voor een half jaar gehuurd van AZ en dient als vervanger van Said Hamulic, die juist vertrekt uit Arnhem. Er is geen optie tot koop bedongen.

De transfer van Meerdink komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vitesse liet al eerder weten graag voor een half jaar de beschikking te krijgen over de pas twintigjarige centrumspits.

De hekkensluiter van de Eredivisie was daarbij echter afhankelijk van ontwikkelingen rondom Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard. Laatstgenoemde lijkt op weg naar Bologna, maar dat weerhoudt AZ er niet van om ook Meerdink te laten gaan.

De Alkmaarder lopen namelijk met het idee om Lequincio Zeefuik nog deze winter over te nemen van FC Volendam, waardoor interim-trainer Maarten Martens voldoende opties houdt in de punt van de aanval.

Meerdink kwam dit seizoen twee keer in actie in de hoofdmacht van AZ (23 minuten totaal). Namens het beloftenteam was hij in zeventien Keuken Kampioen Divisie-duels goed voor vier goals en zes assists.

Hamulic vertrekt bij Vitesse

Tegenover de komst van Meerdink staat het vertrek van Hamulic. De 23-jarige aanvaller werd dit seizoen gehuurd van Toulouse, maar ziet de samenwerking vroegtijdig beëindigd worden. De geboren Leiderdorper gaat aan de slag bij Lokomotiv Moskou.

"Al met al is het avontuur van Said anders gelopen dan gepland", aldus technisch directeur Bjorn Schmedes. "We zijn blij dat Toulouse mee heeft willen denken met een passende oplossing. Dat is in het belang van de speler zelf, Vitesse en natuurlijk ook in het belang van de Franse club."

