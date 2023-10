AZ moet vrezen voor vertrek Pavlidis: ‘Griek moet PSG-spits doen vergeten’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 13:20 • Wessel Antes • Laatste update: 13:22

Eintracht Frankfurt wil Vangelis Pavlidis deze winter naar Duitsland halen, zo meldt Sport1. De 24-jarige spits, die in Alkmaar nog tot medio 2025 vastligt, moet die Adler van doelpunten gaan voorzien. Transfermarkt schat de marktwaarde van Pavlidis na de update van deze week op zo’n 20 miljoen euro.

Pavlidis is fantastisch begonnen aan het huidige seizoen. In veertien officiële wedstrijden was de Griek goed voor elf doelpunten en drie assists. Met name zijn statistieken in de Eredivisie zijn indrukwekkend, daar Pavlidis in acht competitiewedstrijden tienmaal trefzeker was.

De prestaties van Pavlidis hebben een belletje doen rinkelen in Frankfurt. Eintracht was afgelopen zomer al geïnteresseerd in de 34-voudig international van Griekenland, maar kon niet meer doorschakelen na de late verkoop van Randal Kolo Muani aan Paris Saint-Germain. Nu wil de Duitse middenmoter de voorhoede alsnog van een kwaliteitsimpuls voorzien door Pavlidis te halen.

Het is onduidelijk wat AZ voor Pavlidis vraagt. De in Thessaloniki geboren aanvalsleider kwam in de zomer van 2021 voor 2,5 miljoen euro over van Willem II. Sindsdien is Pavlidis niet meer weg te denken uit de basiself van AZ. In 105 officiële duels was de rechtspoot goed voor 58 doelpunten en 24 assists. Transfermarkt is van mening dat de spits zijn marktwaarde sinds zijn komst van de Tricolores verachtvoudigd heeft in het AFAS Stadion.

Indien Pavlidis niet bereid is om AZ tussentijds te verlaten, blijft hij een optie voor de zomer van 2024. Eintracht is bereid een deel van de transfersom die het ontving voor Kolo Muani te investeren in nieuwe spitsen. Naast Pavlidis aast de Duitse club namelijk ook op de komst van Ermedin Demirovic.

De 25-jarige Demirovic is de aanvoerder en spits van FC Augsburg. De teamgenoot van Jeffrey Gouweleeuw was dit seizoen goed voor vier doelpunten en drie assists in acht wedstrijden. Pavlidis wordt gezien als droomkandidaat, terwijl Demirovic hem moet voorzien van de nodige concurrentie.

Eintracht heeft met Omar Marmoush, Jessic Ngankam, Nacho Ferri, Lucas Alario en Noel Fetku al de nodige spitsen onder contract staan, maar geen van allen kan echt worden getypeerd als doelpuntenmaker. Met Pavlidis denkt de club een spits in huis te halen die in staat is de dubbele cijfers te bereiken in de Bundesliga. De Griek moet Kolo Muani definitief doen vergeten. De Franse international was in 50 officiële wedstrijden voor Eintracht goed voor 26 doelpunten en 17 assists.