AZ lijkt in te spelen op vertrek sleutelspeler en contracteert eerste aanwinst

Maandag, 22 mei 2023 om 17:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:42

AZ heeft zich versterkt met David Møller Wolfe, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Volgens BT nemen de Alkmaarders de linksback voor een bedrag van circa 2,5 miljoen euro over van SK Brann. Met de komst van Møller Wolfe lijkt AZ in te spelen op een eventueel vertrek van Milos Kerkez. De Hongaar staat op de radar van meerdere Europese (sub)topclubs.

Møller Wolfe zet in Alkmaar een handtekening onder een verbintenis die hem tot media 2028 aan AZ verbindt. De Noor kwam in het huidige seizoen, dat begin april van start is gegaan, in actie in alle acht wedstrijden in de Eliteserien, waarin SK Brann momenteel de derde plek bezet. Bovendien maakte de 21-jarige vleugelverdediger eind maart zijn debuut bij Jong Noorwegen. Volgens de berichtgeving van AZ komt hij in ‘goede conditie’ over en is hij direct inzetbaar.

?? Velkommen, David! ??? AZ heeft David Møller Wolfe van SK Brann gecontracteerd. De linksback tekende vandaag in het AFAS Stadion een contract tot medio 2028.#AZ #DMW18 #VelkommenDavid — AZ (@AZAlkmaar) May 22, 2023

Møller Wolfe is zeer verheugd met zijn transfer naar het AFAS Stadion. “De stap hier naartoe maken is eveneens een jongensdroom. Zo’n twee, drie maanden geleden hoorde ik voor het eerst over de interesse van AZ en sindsdien heb ik veel wedstrijden gezien van de club. Ik speel met veel energie en passie en kijk zoveel mogelijk vooruit. AZ speelt met veel van dezelfde ideeën en bedoelingen en daarom denk ik dat ik er goed bij pas”, zo laat de verdediger weten via de clubkanalen.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij met de eerste aanwinst van het seizoen en steekt niet onder stoelen of banken dat hij met het aantrekken van Møller Wolfe voorsorteert op eventuele uitgaande transfers. “We zijn altijd op diverse scenario’s aan het voorsorteren. Op het moment dat er dan zo’n mooie optie op ons pad komt, moeten we niet te lang wachten. Dat wil nog niet zeggen dat er al een speler weg is. Sowieso willen we elke positie kwalitatief goed bezet hebben, waardoor een gezonde concurrentiestrijd ontstaat”, stelt Huiberts.