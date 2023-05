AZ kondigt keiharde maatregelen aan: ‘Dit gaat consequenties hebben’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 15:50 • Wessel Antes • Laatste update: 15:55

AZ gaat actie ondernemen tegen de supporters die donderdagavond na afloop van het thuisduel met West Ham United (0-1 verlies) voor ongeregeldheden hebben gezorgd. Dat kondigde algemeen directeur Robert Eenhoorn vrijdagmiddag aan tijdens een ingelast perspraatje. Begin volgende week overleggen de Alkmaarders met de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie (OM), waarna de maatregelen concreet zullen worden. “Laat duidelijk zijn dat dit consequenties gaat hebben, maar eerst willen we alle feiten en informatie op een rijtje hebben”, aldus Eenhoorn.

AZ verloor over twee wedstrijden met 1-3 van West Ham, waardoor de Engelsen in de finale van de Conference League zullen aantreden tegen AS Roma. Toch ging het na afloop van de halve finale vooral om een nieuw incident op de tribune. Een deel van de harde kern van AZ bestormde de hoofdtribune, waar families van spelers van West Ham zaten. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid optreden om de rust te doen terugkeren. Ook Eenhoorn zelf probeerde de aanhang van zijn club tegen te houden, maar dat had weinig succes.

Vrijdag overheerst vooral de woede bij Eenhoorn. “Laat duidelijk zijn dat dit consequenties gaat hebben, maar eerst willen we alle feiten en informatie op een rijtje hebben. Dit laten we niet over onze kant gaan. Als we alle info hebben verzameld gaan we acteren op verschillende manieren, maar ik ga daar nu nog niet op vooruitlopen.” AZ zal hoogstwaarschijnlijk een sanctie krijgen van de UEFA, omdat de Alkmaarders nog een voorwaardelijke straf hadden overgehouden aan het Europese seizoen van 2021/22. De club verwacht een zware straf.

Middenvelder Tijjani Reijnders stak zijn woede donderdagavond bij ESPN al niet onder stoelen of banken. “Dat zijn gewoon dwazen. Ik snap het niet. Natuurlijk zit er emotie bij, maar wat moet je er verder van zeggen. Nogmaals het zijn echt dwazen, ik heb er verder geen woorden voor.” Ook Pantelis Hatzidiakos reageerde geschrokken. “Ontzettend triest. Mijn familie zat daar boven. Ik heb net even contact met ze gehad. Ze stonden te trillen. Ik noem die mensen niet eens AZ-supporters. Het is zielig wat ze hebben gedaan. Kom gewoon kijken en ons toejuichen. Blijf anders gewoon thuis als je zulke intenties hebt."