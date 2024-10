AZ houdt lang stand tegen Athletic Club, maar zwicht uiteindelijk voor Nico Williams

AZ is er donderdagavond niet in geslaagd een resultaat te behalen op bezoek bij Athletic Club. De Alkmaarders hielden lang knap stand, maar zwichtten uiteindelijk voor de klasse van Nico Williams: 2-0.

AZ-trainer Maarten Martens had één verrassing in zijn basisopstelling in petto: Zico Buurmeester startte in plaats van Jayden Addai. Dat betekende dat Sven Mijnans naar de rechterflank verhuisde, terwijl Buurmeester zijn plekje in het centrum innam.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam weinig verrassend van Athletic. Linksachter Yuri Berchiche schoot vanuit een afgelegde corner snoeihard op de bovenkant van de lat.

Kort daarop meldde AZ zich voor het eerst voorin. Ruben van Bommel probeerde het van afstand en dwong de doelman van de thuisploeg, Julen Agirrezabala, tot een redding.

Na de openingsfase nam Athletic het heft in handen en ging het nadrukkelijker op zoek naar de openingstreffer. Echt gevaarlijke Spaanse pogingen bleven echter uit.

Vlak voor rust kroop AZ even uit de schulp. Eerst meldde Buurmeester zich in kansrijke positie voor het Athletic-doel, even later was het Troy Parrott. Andermaal werd het Agirrezabala echter niet moeilijk gemaakt.

Ook na de theepauze waren het los Leones die de lakens uitdeelden en probeerde AZ op de omschakeling gevaarlijk te worden. Met name Athletic-sterspeler Nico Williams trok het spel naar zich toe.

Het kon dan ook niet anders dan dat de smaakmaker van het EK afgelopen zomer de 1-0 inleidde. Na een pijlsnelle rush over links had Williams een lage maar piekfijne voorzet in huis op zijn broer Iñaki, die voor zijn man kwam en scoorde.

Vijf minuten voor het einde stond diezelfde Nico Williams ook aan de basis van de tweede treffer. Wederom verschalkte hij zijn tegenstander op de linkerflank, waarna de buitenspeler Rome Jayden Owusu-Oduro dwong tot een knappe redding. De rebound was echter een prooi voor Oihan Sancet: 2-0.