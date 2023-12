AZ heeft de grootst mogelijke moeite met amateurclub HHC maar bekert verder

AZ heeft woensdagavond een verlenging nodig gehad om af te rekenen met amateurploeg HHC Hardenberg in de tweede ronde van de KNVB Beker. Na de reguliere speeltijd stond er een 2-2 stand op het scorebord, maar een goal van Ruben van Bommel bezorgde de Alkmaarders alsnog een plekje in de derde ronde van het bekertoernooi: 2-3.

De grote uitblinker in de eerste helft van het duel tussen HHC en AZ was de doelman van de thuisploeg, Jorick Maats. De 23-jarige sluitpost was in de eerste helft goed voor de nodige reddingen en wist AZ, dat met afstand de betere ploeg was, lang van scoren af te houden.

Dat duurde tot 22ste minuut, toen de Alkmaarders de ban wisten te breken via Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis: 0-1. De Griek scoorde op aangeven van basisdebutant Jayden Addai.

In het tweede bedrijf waren de verhoudingen tussen beide ploegen anders en werd HHC sterker. Dat leidde na ruim een uur spelen zelfs tot een uiterst verrassende gelijkmaker. Uit een vrije trap van voormalig FC Groningen-speler Matías Jones kopte Serge Fatima binnen: 1-1.

Na de gelijkmaker volgde een sterke fase van HHC, maar het was AZ dat een klein kwartier voor tijd weer op voorsprong kwam. Jens Odgaard schoot vanaf de rand van de zestien raak: 1-2.

Na de nieuwe voorsprong bleef AZ de sterkere ploeg, waardoor de Alkmaarse zege niet meer in gevaar leek te komen. Niets bleek minder waar, daar Joeri Church in de vierde en laatste minuut van de blessuretijd met een schot vanuit de tweede lijn de 2-2 binnenschoot en daarmee een verlenging afdwong.

In de eerste vijftien van de dertig extra speelminuten kwam AZ wederom op voorsprong. Na een hoekschop bleef de bal lang liggen op het inmiddels natgeregende en moeilijk bespeelbare veld in Hardenberg. HHC wist de bal niet weg te werken, waarna Ruben van Bommel binnenschoot: 2-3.

Na de derde treffer bleef de ploeg van Pascal Jansen de bovenliggende partij, vooral omdat de club uit Hardenberg geen vuist meer kon maken door fysiek ongemak. De zege van AZ kwam niet meer in gevaar en dus gaan de Alkmaarders donderdagavond in de koker voor de derde ronde van de KNVB Beker.

