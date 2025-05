'AZ hanteert torenhoge vraagprijs voor Troy Parrott, die interesse geniet vanuit Premier League'

AZ hoopt Troy Parrott komende zomer te behouden. De Ierse spits kende een meer dan prima eerste seizoen in Alkmaar en geniet volgens The Irish Mirror interesse vanuit de Premier League, maar de verliezend bekerfinalist hoopt kapers op de kust af te schrikken met een torenhoge vraagprijs.

AZ nam Parrott in de zomer van vorig jaar over van Tottenham Hotspur, waar de jongeling jarenlang gold als een parel in de jeugdopleiding. Van een doorbraak kwam het er niet van in Londen, waarna legio uitleenbeurten volgden.

Waaronder aan Excelsior. In het seizoen 2023/24 maakte Nederland kennis met de kwaliteiten van Parrott, die zeventien keer scoorde namens de laagvlieger.

In het AFAS Stadion vertoonde de Iers international zijn scoringsdrift opnieuw: in 45 wedstrijden voor AZ tot nu toe was Parrott goed voor twintig doelpunten. Het levert interesse van Leeds United op, zo verzekert The Irish Mirror uit zijn vaderland.

The Whites promoveren als kampioen van de Championship naar het hoogste niveau van Engeland. In de Premier League denkt Leeds, waar Joël Piroe als absolute eerste keus in de punt van de aanval geldt, nieuw aanvallend elan nodig te hebben, in de persoon van Parrott.

AZ heeft naar verluidt allerminst oren naar een vertrek van de 23-jarige aanvaller, die nog vier seizoen vastligt. Om interesse van buitenaf af te doen koelen, hanteren de Alkmaarders een vraagprijs van 25 miljoen euro.

Mocht er een club zijn die bereid is om een dergelijk grote zak geld op tafel te leggen, levert Parrott AZ een recordbedrag op. De huidige uitgaande recordtransfer staat op naam van Alireza Jahanbakhsh, die de Eredivisie in de zomer van 2018 verruilde voor Brighton & Hove Albion.