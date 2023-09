AZ gooit Europese reputatie te grabbel: ‘Hij leidde de historische afgang in’

Vrijdag, 22 september 2023

Bij AZ kunnen ze de krant vrijdagochtend beter in de bus laten liggen. De Alkmaarders leken op bezoek bij Zrinjski Mostar af te stevenen op een eclatante zege, maar gaven een 0-3 voorsprong volledig uit handen: 4-3. Voor de debutant uit Bosnië een fijne start van het Conference League-seizoen, voor AZ een enorme zeperd. De ochtendbladen komen dan ook superlatieven tekort om de deceptie onder woorden te brengen.

De Telegraaf noemt het een 'historische afgang'. "AZ heeft de goede naam die het de afgelopen seizoenen in de Conference League had opgebouwd te grabbel gegooid in Mostar. Hoe ongekend zwak de prestatie van AZ in het Gradski Stadium wel niet was, blijkt uit het volgende: van de 321 keer dat een Nederlandse club in Europees verband met 3-0 had voorgestaan, slaagde tegenstander er nooit in om een remontada uit de hoge hoed te toveren."

Grote dissonant aan de kant van AZ was Mathew Ryan. De Australische doelman liet zich bij de 1-3 verrassen in de korte hoek en dook bij de 2-3, een ogenschijnlijk onschuldige voorzet, onder de bal door. "Uitgerekend de man die AZ in de strafschoppenserie tegen SK Brann naar de groepsfase had geloodst, luidde de historische afgang in", gaat De Telegraaf verder. "Het is bij dit soort ballen dat de geringe lengte van de internationaal gelouterde AZ-keeper (1.84 meter) niet helpt."

Het Algemeen Dagblad stelt dat AZ zichzelf 'voor schut heeft gezet'. "AZ vond zichzelf weer eens terug in een uithoek in Europa in een obscuur stadion zonder tierlantijnen en met piepkleine kleedkamers. De historische comeback - nog nooit verloor een Nederlandse club in Europa na een 3-0 voorsprong - zorgde ervoor dat het een wedstrijd werd die in zowel de geschiedenisboeken van AZ als Zrinjski een prominent plekje zal krijgen."

'De weg kwijt'

Ook het Noordhollands Dagblad zag AZ 'op een zeldzame manier onderuitgaan'. "Een onthutsende nederlaag voor AZ, dat na rust meer dan eens de weg kwijt was. In groep E, met ook nog Aston Villa en Legia Warschau, kan de nederlaag van AZ grote gevolgen hebben. Afgaande op de eerste helft zal Zrinjski Mostar de zwakke broeder zijn en is het dus duur puntenverlies. Maar wie weet geeft de 4-3 zege Zrinjski zoveel kracht dat de club het ook tegen Aston Villa en Legia Warschau kan laten zien."