‘AZ-doelman Verhulst is publiekelijk ’gestenigd‘, er is karaktermoord gepleegd’

Steven Kooijman, journalist van De Telegraaf, veegt maandagochtend de vloer aan met onder meer AZ, trainer Pascal Jansen en directeur voetbalzaken Max Huiberts. In de ogen van Kooijman hebben zij karaktermoord gepleegd op doelman Hobie Verhulst, die zondag tegen PSV (0-4 verlies) bij afwezigheid van geblesseerde concurrenten weer eens een kans in de basis kreeg.

“Hoe je een keeper kunt ’vermoorden’. Bij AZ weten ze daar alles van”, opent Kooijman zijn opiniestuk in de ochtendkrant. In de ogen van de journalist werd Verhulst zondag voor eigen publiek ‘gestenigd’ door trainer Pascal Jansen, directeur voetbalzaken Max Huiberts, linksback David Møller Wolfe en Nick van Aart, de keeperstrainer.

De dertigjarige Verhulst keerde in de zomer van 2020 terug bij AZ, waar hij ook zijn jeugdopleiding heeft doorlopen. Begin vorig seizoen werd hij aangewezen als eerste doelman, maar na enkele weifelende optredens van Verhulst besloten de Alkmaarders vorige winter de ervaren Australiër Mathew Ryan aan te trekken.

“Hij deed het lang niet slecht”, concludeert Kooijman. Verhulst wist tot afgelopen zondag 10 clean sheets te noteren, onder meer vorig jaar tegen PSV (0-1 winst). In zijn 35 gespeelde duels moest hij in totaal 35 tegentreffers incasseren.

“Maar Jansen, Huiberts en Van Aart oordeelden dat er een nieuwe eerste keeper moest worden gehaald. Het werd Ryan, een doelman met drie WK’s achter zijn naam en Premier League-ervaring. Zonder pardon werd Verhulst afgeserveerd en naar de bank verwezen”, aldus Kooijman.

Toen Ryan een week geleden geblesseerd raakte in de gym en Jansen voor de clashes met Legia Warschau (2-0 verlies) en PSV op zoek moest naar een vervanger, koos hij niet voor Verhulst maar voor de negentienjarige Rome-Jayden Owusu-Oduro, die in het duel met Legia zelf ook geblesseerd raakte. Verhulst kreeg hierdoor tegen PSV plots toch weer een kans in de basis.

De reservedoelman van AZ beleefde echter een wedstrijd om heel snel te vergeten. Na een te korte terugspeelbal van ploeggenoot Møller Wolfe veroorzaakte hij een strafschop door de inlopende Malik Tillman onderuit te kegelen. “Verhulst wist diep van binnen dat de bal op de stip zou worden gelegd. Toen dat gebeurde, volgde een steniging van zeven minuten lang, met de 0-1 (Luuk de Jong), 0-2 (Ismael Saibari) en 0-3 (Sergiño Dest) als fatale voltreffers. De Jong (0-4) stampte later nog op zijn graf”, besluit Kooijman.

Voorafgaand aan de 0??-1?? van PSV gaan zowel David Møller Wolfe als Hobie Verhulst gruwelijk in de fout ??#azpsv — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023

